28-річного мешканця Луцька затримали при спробі незаконного перетину кордону





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Загалом, впродовж вихідних військовослужбовці Львівського прикордонного загону припинили три спроби незаконного порушення держрубежу поза пунктами пропуску. Затриманими виявились чоловіки, які не мали законних підстав для перетину державного кордону.



Учора ввечері прикордонний наряд відділу «Смільниця» отримав інформацію від місцевого жителя про появу в населеному пункті прикордоння невідомих осіб. З метою перевірки від підрозділу призначено додаткові наряди. В ході пошукових заходів прикордонники виявили та затримали трьох мешканців Івано-Франківської та Запорізької областей віком 20 та 34 роки.



Ще одного порушника затримали прикордонники цього ж відділу на відстані близько 1500 метрів до кордону. Ним виявився 28-річний мешканець Луцька.



Інформацію щодо можливого порушення державного рубежу отримав дільничний інспектор відділу «Краківець» від жителя прикордоння. В ході проведення пошукових заходів групою реагування затримано двох жителів столиці віком 21 та 18 років, які мали намір незаконно перетнути держрубіж поза пунктами пропуску.



Усіх затриманих доставлено до прикордонних підрозділів для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Подальшу долю затриманих буде вирішувати суд.

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