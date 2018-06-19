На Волині зафіксували випадок Африканської чуми свиней





Про це



У Сьомаківському лісництві Ковельського району в урочищі "Зінькова"

вияили загиблу дику свиню.



Відібрані проби біоматеріалу загиблої тварини перевірили спеціалісти Держпродспоживслужби та виявили у неї Африканську чуму.



В осередку спалаху АЧС працює протиепізоотична комісія. Вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника.



ДОВІДКОВО: Африканська чума свиней - це високозаразне вірусне захворювання. Проявляється лихоманкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами внутрішніх органів. Смертність, в залежності від перебігу хвороби, може бути від 50% до 100%. Тварини, які перехворіли та вижили, залишаються довічними вірусоносіями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зафіксували черговий випадок Африканської чуми свиней.Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.У Сьомаківському лісництві Ковельського району в урочищі "Зінькова"вияили загиблу дику свиню.Відібрані проби біоматеріалу загиблої тварини перевірили спеціалісти Держпродспоживслужби та виявили у неї Африканську чуму.В осередку спалаху АЧС працює протиепізоотична комісія. Вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника.Африканська чума свиней - це високозаразне вірусне захворювання. Проявляється лихоманкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами внутрішніх органів. Смертність, в залежності від перебігу хвороби, може бути від 50% до 100%. Тварини, які перехворіли та вижили, залишаються довічними вірусоносіями.

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