На Волині зафіксували випадок Африканської чуми свиней

На Волині зафіксували випадок Африканської чуми свиней
На Волині зафіксували черговий випадок Африканської чуми свиней.

Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.

У Сьомаківському лісництві Ковельського району в урочищі "Зінькова"
вияили загиблу дику свиню.

Відібрані проби біоматеріалу загиблої тварини перевірили спеціалісти Держпродспоживслужби та виявили у неї Африканську чуму.

В осередку спалаху АЧС працює протиепізоотична комісія. Вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника.

ДОВІДКОВО: Африканська чума свиней - це високозаразне вірусне захворювання. Проявляється лихоманкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами внутрішніх органів. Смертність, в залежності від перебігу хвороби, може бути від 50% до 100%. Тварини, які перехворіли та вижили, залишаються довічними вірусоносіями.

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Теги: Волинь, Африканська чума
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