На Волині попрощалися із 31-річним воїном Олегом Давидюком

На Волині попрощалися із 31-річним воїном Олегом Давидюком
На Волині попрощалися із 31-річним захисником України Олегом Давидюком. Він помер у госпіталі в Києві внаслідок важкого поранення, отриманого на передовій.

Про це повідомляє Православна Волинь.

Чин похорону звершили клірики Волинської єпархії УПЦ у п’ятницю, 28 квітня. Заупокійне богослужіння очолив настоятель храму Різдва Христового с.Старі Червища свящ. Іоанн Чудінович, якому співслужили клірики благочиння.

Відомо, що воїн, житель села Старі Червища, боронив Батьківщину з березня 2022 року. У січні цього року він отримав поранення на Луганщині. На жаль, врятувати життя волинянина не вдалося. Захисник України помер у лікарні в Києві.

Поховали воїна на сільському кладовищі.


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Теги: війна, Україна, Росія
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