На Волині попрощалися із 31-річним воїном Олегом Давидюком

Олегом Давидюком. Він помер у госпіталі в Києві внаслідок важкого поранення, отриманого на передовій.



Про це



Чин похорону звершили клірики Волинської єпархії УПЦ у п’ятницю, 28 квітня. Заупокійне богослужіння очолив настоятель храму Різдва Христового с.Старі Червища свящ. Іоанн Чудінович, якому співслужили клірики благочиння.



Відомо,



Поховали воїна на сільському кладовищі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися із 31-річним захисником УкраїниВін помер у госпіталі в Києві внаслідок важкого поранення, отриманого на передовій.Про це повідомляє Православна Волинь.Чин похорону звершили клірики Волинської єпархії УПЦ у п’ятницю, 28 квітня. Заупокійне богослужіння очолив настоятель храму Різдва Христового с.Старі Червища свящ. Іоанн Чудінович, якому співслужили клірики благочиння.Відомо, що воїн, житель села Старі Червища, боронив Батьківщину з березня 2022 року. У січні цього року він отримав поранення на Луганщині. На жаль, врятувати життя волинянина не вдалося. Захисник України помер у лікарні в Києві.Поховали воїна на сільському кладовищі.

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