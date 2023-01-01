На Волині попрощалися із 31-річним воїном Олегом Давидюком
Сьогодні, 12:22
На Волині попрощалися із 31-річним захисником України Олегом Давидюком. Він помер у госпіталі в Києві внаслідок важкого поранення, отриманого на передовій.
Про це повідомляє Православна Волинь.
Чин похорону звершили клірики Волинської єпархії УПЦ у п’ятницю, 28 квітня. Заупокійне богослужіння очолив настоятель храму Різдва Христового с.Старі Червища свящ. Іоанн Чудінович, якому співслужили клірики благочиння.
Відомо, що воїн, житель села Старі Червища, боронив Батьківщину з березня 2022 року. У січні цього року він отримав поранення на Луганщині. На жаль, врятувати життя волинянина не вдалося. Захисник України помер у лікарні в Києві.
Поховали воїна на сільському кладовищі.
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Про це повідомляє Православна Волинь.
Чин похорону звершили клірики Волинської єпархії УПЦ у п’ятницю, 28 квітня. Заупокійне богослужіння очолив настоятель храму Різдва Христового с.Старі Червища свящ. Іоанн Чудінович, якому співслужили клірики благочиння.
Відомо, що воїн, житель села Старі Червища, боронив Батьківщину з березня 2022 року. У січні цього року він отримав поранення на Луганщині. На жаль, врятувати життя волинянина не вдалося. Захисник України помер у лікарні в Києві.
Поховали воїна на сільському кладовищі.
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