У Луцьку військовому, аби врятувати руку, лікарі провели три операції за один раз. ВІДЕО

У Луцьку військовому провели потрійну операцію: аби врятувати руку, видаляли тромб, з’єднували кістку й робили пластику.Про це повідомив журналістМихайлу - 52 роки, родом він з Івано-Франківщини, мобілізований торік 27 лютого. Поранення отримав під час обстрілу біля Мар`їнки. Йому надали першу допомогу і відправили у лікарню до Покровська, а потім у Дніпро."Тримали позицію, вели бій, отримав два поранення в руки. Допомогу одразу надали, були накладені турнікети", - розповів боєць.Лікарі провели потрійну операцію військовому за один раз. Щоби врятувати руку, залучили три бригади лікарів. Тромбоз будь-якої миті міг призвести до ускладнень і незворотних наслідків, тому зволікати не можна було. Причиною закупорення судин стало вогнепальне поранення після обстрілу, яке ще й спричинило перелом кістки. Її фрагменти потрібно було з’єднати і вправити, щоби повністю зберегти функції руки.Кульові пораненні на обох руках, на одній - наскрізне, внаслідок чого контузило судину і у ній утворилися згустки крові. Тому на першому етапі за справу береться судинний хірург."Видалили тромби, отримали хороший кровотік і відновили кровопостачання", - каже судинний хірург Волинської обласної клінічної лікарніКоли прохідні судини відновили, травматологи беруться за правлення вогнепального перелому. Вони з'єднують фрагменти кістки. Пластичний етап операції передбачає повне закриття рани. Хірурги обходяться місцевими тканинами.Цього дня рятують руку і полтавчанину. Йому - 36, поранення отримав під Лиманом. В чоловіка то вже шоста операція.Загалом за день лікарі провели 5 важких операцій трьом військовослужбовцям.