На Житомирщині – влучання біля промислового об'єкта
Сьогодні, 13:15
У Житомирській області в ніч проти 1 травня було влучання біля промислового об'єкта.
Про це у коментарі Громадському повідомив речник Житомирської ОВА Максим Стрілецький.
«Так, дійсно було влучання. Що саме влучило — з'ясовують експерти. Влучили поряд із промисловим об'єктом», — сказав він.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 1 травня запустили 18 ракет по Україні. Повітряні сили ЗСУ збили 15 із них. Однак Київська міська військова адміністрація повідомляла, що росіяни атакували не лише ракетами, але й дронами.
На Дніпропетровщині були влучання в Павлоградському районі. Відомо про 34 поранених, зокрема п'ятьох дітей.
У Павлограді сталася пожежа на промисловому підприємстві, яку рятувальники вже приборкали. У житловому районі міста також пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти і 5 магазинів.
Крім того, унаслідок ракетної атаки в ніч проти 1 травня є значні пошкодження розподільних мереж. Через це знеструмлено частину споживачів у місті Дніпро та області. Також ускладнилася ситуація з електропостачанням на Херсонщині.
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Про це у коментарі Громадському повідомив речник Житомирської ОВА Максим Стрілецький.
«Так, дійсно було влучання. Що саме влучило — з'ясовують експерти. Влучили поряд із промисловим об'єктом», — сказав він.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 1 травня запустили 18 ракет по Україні. Повітряні сили ЗСУ збили 15 із них. Однак Київська міська військова адміністрація повідомляла, що росіяни атакували не лише ракетами, але й дронами.
На Дніпропетровщині були влучання в Павлоградському районі. Відомо про 34 поранених, зокрема п'ятьох дітей.
У Павлограді сталася пожежа на промисловому підприємстві, яку рятувальники вже приборкали. У житловому районі міста також пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти і 5 магазинів.
Крім того, унаслідок ракетної атаки в ніч проти 1 травня є значні пошкодження розподільних мереж. Через це знеструмлено частину споживачів у місті Дніпро та області. Також ускладнилася ситуація з електропостачанням на Херсонщині.
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