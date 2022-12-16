На Житомирщині – влучання біля промислового об'єкта

На Житомирщині – влучання біля промислового об'єкта
У Житомирській області в ніч проти 1 травня було влучання біля промислового об'єкта.

Про це у коментарі Громадському повідомив речник Житомирської ОВА Максим Стрілецький.

«Так, дійсно було влучання. Що саме влучило — з'ясовують експерти. Влучили поряд із промисловим об'єктом», — сказав він.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 1 травня запустили 18 ракет по Україні. Повітряні сили ЗСУ збили 15 із них. Однак Київська міська військова адміністрація повідомляла, що росіяни атакували не лише ракетами, але й дронами.

На Дніпропетровщині були влучання в Павлоградському районі. Відомо про 34 поранених, зокрема п'ятьох дітей.

У Павлограді сталася пожежа на промисловому підприємстві, яку рятувальники вже приборкали. У житловому районі міста також пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти і 5 магазинів.

Крім того, унаслідок ракетної атаки в ніч проти 1 травня є значні пошкодження розподільних мереж. Через це знеструмлено частину споживачів у місті Дніпро та області. Також ускладнилася ситуація з електропостачанням на Херсонщині.

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Теги: Росія, Україна, війна, Житомирщина
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