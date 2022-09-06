У Брянській області рф підірвали залізничну колію: зійшов із рейок вантажний потяг з пальним

У Брянській області рф підірвали залізничну колію: зійшов із рейок вантажний потяг з пальним
У Брянській області рф внаслідок підриву колії з рейок зійшов потяг, який перевозив пальне.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларуски Гаюн".

"Потяг зійшов з рейок в Унецькому районі на 136 кілометрі перегону Брянськ-Унеча. За словами губернатора цього російського регіону, спрацював невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого зійшов із рейок локомотив вантажного складу.

За даними російської «Бази», йдеться про сходження з рейок залізничного складу з 60 вагонами. Незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці, 7-8 вагонів зараз лежать на боці", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що ця залізнична лінія надалі від Унечі йде у бік Білорусі. Гомельське видання @flagshtok зазначає, що залізничне сполучення Гомеля з містами РФ порушене.

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Теги: Росія, Україна, війна, рф, потяг
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