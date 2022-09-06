У Брянській області рф підірвали залізничну колію: зійшов із рейок вантажний потяг з пальним
Сьогодні, 13:30
У Брянській області рф внаслідок підриву колії з рейок зійшов потяг, який перевозив пальне.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларуски Гаюн".
"Потяг зійшов з рейок в Унецькому районі на 136 кілометрі перегону Брянськ-Унеча. За словами губернатора цього російського регіону, спрацював невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого зійшов із рейок локомотив вантажного складу.
За даними російської «Бази», йдеться про сходження з рейок залізничного складу з 60 вагонами. Незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці, 7-8 вагонів зараз лежать на боці", - йдеться в повідомленні.
Примітно, що ця залізнична лінія надалі від Унечі йде у бік Білорусі. Гомельське видання @flagshtok зазначає, що залізничне сполучення Гомеля з містами РФ порушене.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларуски Гаюн".
"Потяг зійшов з рейок в Унецькому районі на 136 кілометрі перегону Брянськ-Унеча. За словами губернатора цього російського регіону, спрацював невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого зійшов із рейок локомотив вантажного складу.
За даними російської «Бази», йдеться про сходження з рейок залізничного складу з 60 вагонами. Незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці, 7-8 вагонів зараз лежать на боці", - йдеться в повідомленні.
Примітно, що ця залізнична лінія надалі від Унечі йде у бік Білорусі. Гомельське видання @flagshtok зазначає, що залізничне сполучення Гомеля з містами РФ порушене.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Брянській області рф підірвали залізничну колію: зійшов із рейок вантажний потяг з пальним
Сьогодні, 13:30
На Житомирщині – влучання біля промислового об'єкта
Сьогодні, 13:15
На території пункту пропуску «Ягодин» на Волині – черга з вантажівок: у чому причина
Сьогодні, 13:05
У Луцьку військовому, аби врятувати руку, лікарі провели три операції за один раз. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
На Волині попрощалися із 31-річним воїном Олегом Давидюком
Сьогодні, 12:22
Медіа