У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП: пошкодження отримали п'ять автівок

У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП: пошкодження отримали п'ять автівок
Механічні пошкодження отримали п’ять автівок: нетверезий водій скоїв ДТП у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Це трапилося учора, 30 квітня, близько 17-ї години на вулиці Ківерцівській. На місце події прибули патрульні поліцейські. Вони з’ясували, що водій Ford Transit не вибрав безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілями, що якраз зупинилися на червоний сигнал світлофора, який на перехресті вулиць Стрілецька та Набережна. По інерції транспортні засоби рушили з місця та зіткнулися між собою.

Унаслідок автопригоди механічні пошкодження окрім автомобіля Ford отримали ще чотири авто: Fiat, Kia, Cadillac та ВАЗ. На щастя, ніхто з учасників ДТП не травмувався.
У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП: пошкодження отримали п'ять автівок

Під час спілкування з винуватцем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП: пошкодження отримали п'ять автівок

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Теги: Луцьк, ДТП, автівки
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