У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП: пошкодження отримали п'ять автівок
Сьогодні, 14:07
Механічні пошкодження отримали п’ять автівок: нетверезий водій скоїв ДТП у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це трапилося учора, 30 квітня, близько 17-ї години на вулиці Ківерцівській. На місце події прибули патрульні поліцейські. Вони з’ясували, що водій Ford Transit не вибрав безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілями, що якраз зупинилися на червоний сигнал світлофора, який на перехресті вулиць Стрілецька та Набережна. По інерції транспортні засоби рушили з місця та зіткнулися між собою.
Унаслідок автопригоди механічні пошкодження окрім автомобіля Ford отримали ще чотири авто: Fiat, Kia, Cadillac та ВАЗ. На щастя, ніхто з учасників ДТП не травмувався.
Під час спілкування з винуватцем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це трапилося учора, 30 квітня, близько 17-ї години на вулиці Ківерцівській. На місце події прибули патрульні поліцейські. Вони з’ясували, що водій Ford Transit не вибрав безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілями, що якраз зупинилися на червоний сигнал світлофора, який на перехресті вулиць Стрілецька та Набережна. По інерції транспортні засоби рушили з місця та зіткнулися між собою.
Унаслідок автопригоди механічні пошкодження окрім автомобіля Ford отримали ще чотири авто: Fiat, Kia, Cadillac та ВАЗ. На щастя, ніхто з учасників ДТП не травмувався.
Під час спілкування з винуватцем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
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