3 тисячі доларів за пакет документів: судитимуть волинянина, який допоміг 16 ухилянтам виїхати за кордон

Волинянина судитимуть за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. За пакет підроблених документів він вимагав 3000 доларів США.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Прокурори Ковельської окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем села Рованці Луцького району підроблення і збуту підроблених офіційних документів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.За даними слідства, чоловік упродовж червня-листопада 2022 року за винагороду від 1500 до 3000 доларів США виготовив підроблені документи, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України у військовий час, для 16 військовозобов'язаних чоловіків та сприяв їхньому переправленню в країни Євросоюзу.Далі – слово за судом.