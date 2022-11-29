3 тисячі доларів за пакет документів: судитимуть волинянина, який допоміг 16 ухилянтам виїхати за кордон

3 тисячі доларів за пакет документів: судитимуть волинянина, який допоміг 16 ухилянтам виїхати за кордон
Волинянина судитимуть за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. За пакет підроблених документів він вимагав 3000 доларів США.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем села Рованці Луцького району підроблення і збуту підроблених офіційних документів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

За даними слідства, чоловік упродовж червня-листопада 2022 року за винагороду від 1500 до 3000 доларів США виготовив підроблені документи, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України у військовий час, для 16 військовозобов'язаних чоловіків та сприяв їхньому переправленню в країни Євросоюзу.
3 тисячі доларів за пакет документів: судитимуть волинянина, який допоміг 16 ухилянтам виїхати за кордон

Далі – слово за судом.

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Теги: Волинянин, ухилянти, кордон
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