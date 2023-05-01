Резніков впевнений, що Україна отримає сучасні винищувачі покоління 4+

Резніков впевнений, що Україна отримає сучасні винищувачі покоління 4+
Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає від США сучасні винищувачі покоління 4+, він пояснює зволікання практичністю і тверезим розрахунком партнерів.

Про це йдеться в інтерв'ю Резнікова, показане в ефірі національного телемарафону 1 травня, - інформує «Українська правда».

«Я пройшов еволюцію від слів "ні, Олексій, це неможливо" до реальних проєктів вже декілька разів. Перший раз я почув "ні" стосовно "Стінгерів" у листопаді 2021 року, коли щойно заступив на посаду без відповідного досвіду, з великими викликами і завданнями від президента Зеленського. Але я тепер точно знаю: "which is impossible today, will be possible tomorrow". "Стінгери" ми отримали вже в січні (за 2 місяці) від наших литовських друзів за згодою партнерів», – розповів міністр.

За словами Резнікова, те саме відбувалося зі 155-мм калібром артилерії (в березні розмова була, що це нереально, в травні Україна отримала перші системи 155-мм), HIMARS, MLRS, Iris-T, NASAMS і тим паче – Patriot, чиє отримання видавалося фантастичним, а зараз уже два дивізіони заступили на бойову роботу в Україні.

«Тому і літаки сучасної генерації 4+ теж будуть однозначно», - каже Рєзніков.

Чому іде зволікання? Звісно, воно нас не влаштовує (бо це смерті і поранення українських військових, а це основна наша цінність на відміну від росіян)... І ми це пояснюємо нашим партнерам. Бо сучасні авіаційні платформи – це частина ППО, дуже важливий її елемент. Але партнери (зараз я їх не виправдовую, але пояснюю) вони дуже практичні в прийнятті своїх рішень. І в цьому практицизмі є певний зрозумілий сенс: вони відповідально ставляться до рішень, що нам дати чергового.

Що це означає? Якщо вони ухвалили рішення надати нам, наприклад, М777 (гаубиця 155-мм калібру), вони продовжують нам допомагати підтримувати їх в належному стані (запасні стволи, колеса, запчастини), щоб ми могли їх далі їх використовувати.

Знаючи, якщо вони приймуть рішення дати нам бойові літаки: або замовляти нові, а на це потрібен час, або дати існуючі, які треба знімати з бойового чергування або із запасів, і теж потрібен час на їх підготовку, навчити наших пілотів, певна річ, і далі підтримувати літаки в бойовому стані і забезпечувати зброєю, тобто ракетами та бомбами. Це дуже недешева, найдорожча історія.

Навіть система Patriot коштує мільярд плюс ракети, а один літак коштує близько 120 мільйонів, а далі його треба обслуговувати. Десять літаків – уже мільярд двісті.

Тому, коли вони рахують свої бюджетні спроможності, вони розуміють, що їм треба буде дозвіл Конгресу, платники податків мають бути з цим згодні, при тому вони повинні не зменшити рівень допомоги, яку ми й зараз отримуємо.

Вони свідомо й відповідально хочуть дійти до фінішу цього марафону, тобто до перемоги України», – запевнив міністр оборони Резніков.

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Теги: Олексій Рєзніков, винищувачі покоління 4+, Україна
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