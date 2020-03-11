Луцьк закупив чотири вживані низькопідлогові тролейбуси з Любліна
Сьогодні, 15:10
Луцьк закупив чотири тролейбуси 2007-2011 років випуску, які раніше експлуатувалися в польському Любліні.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
Перші три тролейбуси Луцьк вже отримав, а четвертий очікується в травні.
Партія з чотирьох одиниць включає 2 повністю низькопідлогових Solaris Trollino 12 2007 та 2008 років випуску (по 1,176 млн грн за одиницю; один з них вже прибув до Луцька) і 2 частково низькопідлогових тролейбуси SAM MPK Lublin II 2011 року випуску (по 1,05 млн грн за одиницю).
Таким чином Луцьк стане другим містом в Україні, яке буде експлуатувати тролейбуси Solaris Trollino 12. Раніше такі тролейбуси почали працювати на маршрутах Вінниці – місто закупило два десятки Solaris Trollinо. Ці тролейбуси також раніше працювали в Любліні.
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Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
Перші три тролейбуси Луцьк вже отримав, а четвертий очікується в травні.
Партія з чотирьох одиниць включає 2 повністю низькопідлогових Solaris Trollino 12 2007 та 2008 років випуску (по 1,176 млн грн за одиницю; один з них вже прибув до Луцька) і 2 частково низькопідлогових тролейбуси SAM MPK Lublin II 2011 року випуску (по 1,05 млн грн за одиницю).
Таким чином Луцьк стане другим містом в Україні, яке буде експлуатувати тролейбуси Solaris Trollino 12. Раніше такі тролейбуси почали працювати на маршрутах Вінниці – місто закупило два десятки Solaris Trollinо. Ці тролейбуси також раніше працювали в Любліні.
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