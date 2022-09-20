Як працюватиме Волинська Голландія та скільки коштуватиме квиток
Сьогодні, 15:20
Організатори Волинської Голландії повідомили, як працюватиме тюльпанове поле та скільки коштуватиме квиток.
Про це вони написали на фейсбук-сторінці.
Отже, час роботи тюльпанового поля – щодня з 4 по 14 травня з 10 до 19 години.
Вартість вхідних квитків:
- 100 грн - дорослий
- 50 грн - дитячий (від 7 до 13 років)
- дошкільнята - безкоштовно.
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Про це вони написали на фейсбук-сторінці.
Отже, час роботи тюльпанового поля – щодня з 4 по 14 травня з 10 до 19 години.
Вартість вхідних квитків:
- 100 грн - дорослий
- 50 грн - дитячий (від 7 до 13 років)
- дошкільнята - безкоштовно.
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