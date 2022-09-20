Як працюватиме Волинська Голландія та скільки коштуватиме квиток





Про це вони



Отже, час роботи тюльпанового поля – щодня з 4 по 14 травня з 10 до 19 години.



Вартість вхідних квитків:



- 100 грн - дорослий

- 50 грн - дитячий (від 7 до 13 років)

- дошкільнята - безкоштовно.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організатори Волинської Голландії повідомили, як працюватиме тюльпанове поле та скільки коштуватиме квиток.Про це вони написали на фейсбук-сторінці.Отже, час роботи тюльпанового поля – щодня з 4 по 14 травня з 10 до 19 години.Вартість вхідних квитків:- 100 грн - дорослий- 50 грн - дитячий (від 7 до 13 років)- дошкільнята - безкоштовно.

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