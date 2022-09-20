Як працюватиме Волинська Голландія та скільки коштуватиме квиток

Як працюватиме Волинська Голландія та скільки коштуватиме квиток
Організатори Волинської Голландії повідомили, як працюватиме тюльпанове поле та скільки коштуватиме квиток.

Про це вони написали на фейсбук-сторінці.

Отже, час роботи тюльпанового поля – щодня з 4 по 14 травня з 10 до 19 години.

Вартість вхідних квитків:

- 100 грн - дорослий
- 50 грн - дитячий (від 7 до 13 років)
- дошкільнята - безкоштовно.

Як працюватиме Волинська Голландія та скільки коштуватиме квиток



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Теги: Волинська Голландія
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