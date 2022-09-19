На території пункту пропуску «Ягодин» на Волині – черга з вантажівок: у чому причина
Сьогодні, 13:05
У пункті пропуску "Ягодин" утворилася черга з вантажівок, які везуть з України сільськогосподарську групу товарів.
Про це розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Станом на ранок, 1 травня у самому пункті пропуску перебуває 65 вантажівок, які перевозять сільськогосподарську продукцію транзитом через Польщу.
"Водії цих вантажівок пройшли митне оформлення товару з української сторони та очікують на формування колони та конвоювання з польського боку", – говорить Валентина Черниш.
За даними Укртрансбезпеки наразі авто, що рухаються у ветеринарній черзі, заїжджають до пункту пропуску та виїжджають з нього до Польщі з затримкою у кілька днів. "Це залежить від швидкості, з якою такі транспортні засоби бере на контроль польська сторона", – зазначають в Укртрансбезпеці.
З 30 квітня в Укртрансбезпеці всім перевізникам, які надалі планують свої рейси з агропродукцією, які не підлягають ветеринарному контролю на польській стороні, рекомендують записуватись в новостворену третю електронну "тимчасову чергу".
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Про це розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Станом на ранок, 1 травня у самому пункті пропуску перебуває 65 вантажівок, які перевозять сільськогосподарську продукцію транзитом через Польщу.
"Водії цих вантажівок пройшли митне оформлення товару з української сторони та очікують на формування колони та конвоювання з польського боку", – говорить Валентина Черниш.
За даними Укртрансбезпеки наразі авто, що рухаються у ветеринарній черзі, заїжджають до пункту пропуску та виїжджають з нього до Польщі з затримкою у кілька днів. "Це залежить від швидкості, з якою такі транспортні засоби бере на контроль польська сторона", – зазначають в Укртрансбезпеці.
З 30 квітня в Укртрансбезпеці всім перевізникам, які надалі планують свої рейси з агропродукцією, які не підлягають ветеринарному контролю на польській стороні, рекомендують записуватись в новостворену третю електронну "тимчасову чергу".
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