На території пункту пропуску «Ягодин» на Волині – черга з вантажівок: у чому причина

На території пункту пропуску «Ягодин» на Волині – черга з вантажівок: у чому причина
У пункті пропуску "Ягодин" утворилася черга з вантажівок, які везуть з України сільськогосподарську групу товарів.

Про це розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Станом на ранок, 1 травня у самому пункті пропуску перебуває 65 вантажівок, які перевозять сільськогосподарську продукцію транзитом через Польщу.

"Водії цих вантажівок пройшли митне оформлення товару з української сторони та очікують на формування колони та конвоювання з польського боку", – говорить Валентина Черниш.

За даними Укртрансбезпеки наразі авто, що рухаються у ветеринарній черзі, заїжджають до пункту пропуску та виїжджають з нього до Польщі з затримкою у кілька днів. "Це залежить від швидкості, з якою такі транспортні засоби бере на контроль польська сторона", – зазначають в Укртрансбезпеці.

З 30 квітня в Укртрансбезпеці всім перевізникам, які надалі планують свої рейси з агропродукцією, які не підлягають ветеринарному контролю на польській стороні, рекомендують записуватись в новостворену третю електронну "тимчасову чергу".

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Теги: Ягодин Волинь, черга, вантажівки
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