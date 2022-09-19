На території пункту пропуску «Ягодин» на Волині – черга з вантажівок: у чому причина





Про це розповіла Валентина Черниш.



Станом на ранок, 1 травня у самому пункті пропуску перебуває 65 вантажівок, які перевозять сільськогосподарську продукцію транзитом через Польщу.



"Водії цих вантажівок пройшли митне оформлення товару з української сторони та очікують на формування колони та конвоювання з польського боку", – говорить Валентина Черниш.



За даними Укртрансбезпеки наразі авто, що рухаються у ветеринарній черзі, заїжджають до пункту пропуску та виїжджають з нього до Польщі з затримкою у кілька днів. "Це залежить від швидкості, з якою такі транспортні засоби бере на контроль польська сторона", – зазначають в Укртрансбезпеці.



З 30 квітня в Укртрансбезпеці всім перевізникам, які надалі планують свої рейси з агропродукцією, які не підлягають ветеринарному контролю на польській стороні, рекомендують записуватись в новостворену третю електронну "тимчасову чергу".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пункті пропуску "Ягодин" утворилася черга з вантажівок, які везуть з України сільськогосподарську групу товарів.Про це розповіла Суспільному речниця Волинської митниціСтаном на ранок, 1 травня у самому пункті пропуску перебуває 65 вантажівок, які перевозять сільськогосподарську продукцію транзитом через Польщу."Водії цих вантажівок пройшли митне оформлення товару з української сторони та очікують на формування колони та конвоювання з польського боку", – говорить Валентина Черниш.За даними Укртрансбезпеки наразі авто, що рухаються у ветеринарній черзі, заїжджають до пункту пропуску та виїжджають з нього до Польщі з затримкою у кілька днів. "Це залежить від швидкості, з якою такі транспортні засоби бере на контроль польська сторона", – зазначають в Укртрансбезпеці.З 30 квітня в Укртрансбезпеці всім перевізникам, які надалі планують свої рейси з агропродукцією, які не підлягають ветеринарному контролю на польській стороні, рекомендують записуватись в новостворену третю електронну "тимчасову чергу".

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