На Волині за вихідні затримали 18 п'яних водіїв

На Волині за вихідні дні патрульні виявили 18 керманичів у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння: 6 — у Ковелі та 12 — в Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У Луцьку інспектори отримали повідомлення від громадянина про те, що водій Skoda Oktavia, ймовірно, керує напідпитку. Незабаром схожий автомобіль поліцейські виявили на вулиці Грушевського. Під час спілкування з 39-річним керманичем інспектори й справді помітили у нього ознаки сп’яніння. Drager показав 2,26 проміле, що перевищує допустиму норму у 15 разів.Під час несення служби на одному із блокпостів патрульні міста Ковель зупинили водія вантажівки Scania через порушення ПДР: чоловік рухався поза населеним пунктом без увімкненого ближнього світла фар. В ході спілкування поліцейські помітили у 52-річного керманича ознаки сп’яніння. Останній пройшов огляд на місці, і Drager показав результат 1,73 проміле, що перевищує допустиму норму у 9 разів.Ще одного нетверезого 18-річного водія охоронці порядку виявили напередодні комендантської години. Він рухався на мопеді без номерного знаку та мотошолома, а ще, як з’ясували патрульні, не мав права керування. Проте керманич був з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці події — 1,27 проміле, що перевищує допустиму норму у 6 разів.На усіх порушників правил дорожнього руху поліцейські склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.