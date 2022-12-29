Як швидко та просто передати дані газового лічильника





Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».



Отримані від волинян показання лічильника АТ «Волиньгаз» вносить на єдину інформаційну платформу, до якої мають доступ постачальники газу. Саме тут вони отримують інформацію про кількість використаного споживачами енергоресурсу.



На основі цієї інформації постачальники здійснюють нарахування і формують рахунки за газ. А побутові споживачі газу платять згідно з поданими даними. Вчасно передані показники – оплата за фактично спожитий газ.



Для зручності клієнтів АТ «Волиньгаз», що працює під брендом Регіональної газової компанії, пропонує декілька варіантів швидкої передачі показань лічильників:



• особистий кабінет –

• мобільний додаток 104.ua:

• для Android https://cutt.ly/0Jvd77E

• для iPhone https://cutt.ly/RJvd65V

• чат-бот «7104ua» у Viber –

• чат-бот «7104ua» у Telegram –

• SMS на короткий номер 7104.



Оплатити за розподіл газу необхідно до 20 травня. Своєчасна оплата послуги доставки газу споживачами гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані в цей складний для нас усіх воєнний час. Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Передати показання лічильника газу необхідно з 1 по 5 число кожного місяця.Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».Отримані від волинян показання лічильника АТ «Волиньгаз» вносить на єдину інформаційну платформу, до якої мають доступ постачальники газу. Саме тут вони отримують інформацію про кількість використаного споживачами енергоресурсу.На основі цієї інформації постачальники здійснюють нарахування і формують рахунки за газ. А побутові споживачі газу платять згідно з поданими даними. Вчасно передані показники – оплата за фактично спожитий газ.Для зручності клієнтів АТ «Волиньгаз», що працює під брендом Регіональної газової компанії, пропонує декілька варіантів швидкої передачі показань лічильників:• особистий кабінет – https://cutt.ly/iO9ZpbQ • мобільний додаток 104.ua:• для Android https://cutt.ly/0Jvd77E• для iPhone https://cutt.ly/RJvd65V• чат-бот «7104ua» у Viber – http://bit.ly/7104uaViber • чат-бот «7104ua» у Telegram – https://t.me/ua7104_bot • SMS на короткий номер 7104.Оплатити за розподіл газу необхідно до 20 травня. Своєчасна оплата послуги доставки газу споживачами гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані в цей складний для нас усіх воєнний час. Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.

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