На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд





Про це



Залізничний переїзд у селах Підгородне - Руда буде тимчасово закритий для руху автомобільного транспорту у період з 1 травня по 5 травня 2023 року у зв’язку із виконанням капітального ремонту колії 1435 на перегоні Мацеїв -Любомль.



Зазначається, що об’їзд буде здійснюватися через залізничний переїзд Біличі-Луків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд у селах Підгородне і Руда на Ковельщині.Про це повідомили у Вишнівській громаді.Залізничний переїзд у селах Підгородне - Руда буде тимчасово закритий для руху автомобільного транспорту у період з 1 травня по 5 травня 2023 року у зв’язку із виконанням капітального ремонту колії 1435 на перегоні Мацеїв -Любомль.Зазначається, що об’їзд буде здійснюватися через залізничний переїзд Біличі-Луків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію