На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд
Сьогодні, 11:15
На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд у селах Підгородне і Руда на Ковельщині.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
Залізничний переїзд у селах Підгородне - Руда буде тимчасово закритий для руху автомобільного транспорту у період з 1 травня по 5 травня 2023 року у зв’язку із виконанням капітального ремонту колії 1435 на перегоні Мацеїв -Любомль.
Зазначається, що об’їзд буде здійснюватися через залізничний переїзд Біличі-Луків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
Залізничний переїзд у селах Підгородне - Руда буде тимчасово закритий для руху автомобільного транспорту у період з 1 травня по 5 травня 2023 року у зв’язку із виконанням капітального ремонту колії 1435 на перегоні Мацеїв -Любомль.
Зазначається, що об’їзд буде здійснюватися через залізничний переїзд Біличі-Луків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як швидко та просто передати дані газового лічильника
Сьогодні, 11:40
На Волині помер полковник міліції
Сьогодні, 11:30
На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд
Сьогодні, 11:15
15 років тюрми загрожує колишньому нардепу від ОПЗЖ, який втік з України перед повномасштабним вторгненням
Сьогодні, 11:00
Медіа