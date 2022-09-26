На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд

На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд
На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд у селах Підгородне і Руда на Ковельщині.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

Залізничний переїзд у селах Підгородне - Руда буде тимчасово закритий для руху автомобільного транспорту у період з 1 травня по 5 травня 2023 року у зв’язку із виконанням капітального ремонту колії 1435 на перегоні Мацеїв -Любомль.

Зазначається, що об’їзд буде здійснюватися через залізничний переїзд Біличі-Луків.

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Теги: Залізничний переїзд, Волинь
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