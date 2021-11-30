У Луцьку 53-річний чоловік погрожував сусідові пістолетом

У Луцьку 53-річний чоловік погрожував сусідові пістолетом
У Луцьку до поліції звернувся 27-річний лучанин та повідомив, що його 53-річний сусід під час конфлікту погрожував йому пістолетом. Подія трапилася на вулиці Шевченка, в ніч на неділю, 30 квітня.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції та з’ясували, що заявник зробив зауваження сусіду про те, що той надто голосно слухав музику посеред ночі. Після цього сусід взяв заявника за шию та приставив до голови предмет схожий на пістолет, пригрозивши розправою. Встановлено, що пістолет травматичний, зареєстрований у законному порядку. Поліцейські зброю вилучили.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу вбивством. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років. Триває слідство, під час якого з’ясують усі причини та обставини конфлікту.

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Теги: Луцьк, поліція, сусіди, пістолет
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