У Луцьку п'яний велосипедист в'їхав у припарковану автівку: його госпіталізували

У Луцьку п'яний велосипедист в'їхав у припарковану автівку: його госпіталізували
У Луцьку внаслідок ДТП постраждав велосипедист.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Пригода трапилася учора, 30 квітня, по проспекті Волі.

39-річний житель Луцького району керуючи велосипедом Activ у стані сп’яніння, зіткнувся із припаркованим автомобілем Skoda Octavia, після чого впав на проїжджу частину.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, за ст. 291 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення чинних на транспорті правил.
У Луцьку п'яний велосипедист в'їхав у припарковану автівку: його госпіталізували

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, велосипедист
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