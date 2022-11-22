Оприлюднили програму візиту на Волинь предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія

На Волинь із архіпастирським візитом прибуде митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ відвідає Володимирщину.Програму візиту оприлюднили на сайті Володимир-Волинської єпархії.Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Епіфаній Митрополит Київський і всієї України перебуватиме у Володимир-Волинській єпархії з 9 по 10 травня 2023 року.16.00 год. м.Володимир зустріч на межі міста;16.30 год. зустріч з представниками влади на межі м.Нововолинськ;17.00 год. відвідування храмів м. Нововолинськ;Храм Архистратига Божого Михаїла настоятель прот. Михайло Нідзельський;Собор Кирила і Мефодія настоятель прот. Олександр Горевич;Собор Святого Духа настоятель прот. Степан Фульмес;18.30 год. зустріч в міській раді з міським головою та депутатським корпусом.19.15 год. спілкування (інтервʼю) в студії місцевого інтернет-видання «Буг».9.00 год. святкова Божественна літургія в кафедральному Соборі Різдва Христового м. Володимир;12.00 год. зустріч з військовослужбовцями 14 бригади м Володимир;12.30 год. зустріч в міській раді та пресконференція м. Володимир;13.30 год. відкриття скверу памʼяті загиблим випускникам ДНЗ «Нововолинський ШТО» освячення стелли (памʼятного знаку) с.Будятичі, Володимирського району.