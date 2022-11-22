Оприлюднили програму візиту на Волинь предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія

Оприлюднили програму візиту на Волинь предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія
На Волинь із архіпастирським візитом прибуде митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ відвідає Володимирщину.

Програму візиту оприлюднили на сайті Володимир-Волинської єпархії.

Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Епіфаній Митрополит Київський і всієї України перебуватиме у Володимир-Волинській єпархії з 9 по 10 травня 2023 року.

Вівторок 9 травня.


16.00 год. м.Володимир зустріч на межі міста;

16.30 год. зустріч з представниками влади на межі м.Нововолинськ;

17.00 год. відвідування храмів м. Нововолинськ;

Храм Архистратига Божого Михаїла настоятель прот. Михайло Нідзельський;
Собор Кирила і Мефодія настоятель прот. Олександр Горевич;
Собор Святого Духа настоятель прот. Степан Фульмес;
18.30 год. зустріч в міській раді з міським головою та депутатським корпусом.

19.15 год. спілкування (інтервʼю) в студії місцевого інтернет-видання «Буг».

Середа 10 травня.


9.00 год. святкова Божественна літургія в кафедральному Соборі Різдва Христового м. Володимир;

12.00 год. зустріч з військовослужбовцями 14 бригади м Володимир;

12.30 год. зустріч в міській раді та пресконференція м. Володимир;

13.30 год. відкриття скверу памʼяті загиблим випускникам ДНЗ «Нововолинський ШТО» освячення стелли (памʼятного знаку) с.Будятичі, Володимирського району.

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Теги: Епіфаній, ПЦУ, Волинь, Володимир
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