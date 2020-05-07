«Луцьктепло» попередило про загрозу припинення подачі гарячої води

«Луцьктепло» попередило про загрозу припинення подачі гарячої води
Станом на 1 травня лучани боргують за послуги з опалення і гарячого водопостачання понад 184,3 млн грн.

Про це повідомили в підприємстві «Луцьктепло».

Так, заборгованість населення за послуги станом на 1 травня становить понад 184,3 млн грн. Приріст боргу за опалювальний сезон склав понад 30,9 млн грн.

Комунальники просять лучан розрахуватися за спожиті послуги і зазначили, що борги ставлять під загрозу постачання гарячої води у травні 2023.

Підприємство продовжує активну роботу з боржниками щодо проведення обов’язкової оплати за фактично отримані послуги.

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Теги: «Луцьктепло», борг, гаряча вода
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