«Луцьктепло» попередило про загрозу припинення подачі гарячої води
Сьогодні, 20:30
Станом на 1 травня лучани боргують за послуги з опалення і гарячого водопостачання понад 184,3 млн грн.
Про це повідомили в підприємстві «Луцьктепло».
Так, заборгованість населення за послуги станом на 1 травня становить понад 184,3 млн грн. Приріст боргу за опалювальний сезон склав понад 30,9 млн грн.
Комунальники просять лучан розрахуватися за спожиті послуги і зазначили, що борги ставлять під загрозу постачання гарячої води у травні 2023.
Підприємство продовжує активну роботу з боржниками щодо проведення обов’язкової оплати за фактично отримані послуги.
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Про це повідомили в підприємстві «Луцьктепло».
Так, заборгованість населення за послуги станом на 1 травня становить понад 184,3 млн грн. Приріст боргу за опалювальний сезон склав понад 30,9 млн грн.
Комунальники просять лучан розрахуватися за спожиті послуги і зазначили, що борги ставлять під загрозу постачання гарячої води у травні 2023.
Підприємство продовжує активну роботу з боржниками щодо проведення обов’язкової оплати за фактично отримані послуги.
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