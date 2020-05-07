«Луцьктепло» попередило про загрозу припинення подачі гарячої води





Про це



Так, заборгованість населення за послуги станом на 1 травня становить понад 184,3 млн грн. Приріст боргу за опалювальний сезон склав понад 30,9 млн грн.



Комунальники просять лучан розрахуватися за спожиті послуги і зазначили, що борги ставлять під загрозу постачання гарячої води у травні 2023.



Підприємство продовжує активну роботу з боржниками щодо проведення обов’язкової оплати за фактично отримані послуги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 1 травня лучани боргують за послуги з опалення і гарячого водопостачання понад 184,3 млн грн.Про це повідомили в підприємстві «Луцьктепло».Так, заборгованість населення за послуги станом на 1 травня становить понад 184,3 млн грн. Приріст боргу за опалювальний сезон склав понад 30,9 млн грн.Комунальники просять лучан розрахуватися за спожиті послуги і зазначили, що борги ставлять під загрозу постачання гарячої води у травні 2023.Підприємство продовжує активну роботу з боржниками щодо проведення обов’язкової оплати за фактично отримані послуги.

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