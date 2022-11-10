У боях за Бахмут загинув 26-річний доброволець зі США

Купер «Харріс» Ендрюс.



Про це повідомив журналіст Джейк Ханрахан, – пише



Повідомляється, що 26-річний Купер «Харріс» Ендрюс був колишнім морським піхотинцем.



«Він був частиною Іноземного легіону, а згодом – Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, захищаючи евакуйованих» – написав Ханрахан.



Журналіст додав, що він і спільнота (Popular Front, яку підтримував Ендрюс – ред.) не знали, що Купер був під Бахмутом. Тому були шоковані звісткою про його загибель.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час боїв за місто-фортецю Бахмут загинув американський доброволецьПро це повідомив журналіст, – пише Українська правда. Повідомляється, що 26-річний Купер «Харріс» Ендрюс був колишнім морським піхотинцем.«Він був частиною Іноземного легіону, а згодом – Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, захищаючи евакуйованих» – написав Ханрахан.Журналіст додав, що він і спільнота (Popular Front, яку підтримував Ендрюс – ред.) не знали, що Купер був під Бахмутом. Тому були шоковані звісткою про його загибель.

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