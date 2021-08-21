Погода на завтра, 2 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 2 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, місцями гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 17-22° тепла.
За даними Sinoptik, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі вночі 3-5° тепла, вдень 19-21° тепла.
Народний прогноз погоди:
У цей день вшановується пам'ять преподобного Івана Старопещерника. В народі цього святого називали Іваном Воїном, і вірили в нього як захисника від крадіїв. Був звичай розстилати на землі полотна, класти пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час зацвітає бузина, жовта акація, польовий клен, осина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 17-22° тепла.
За даними Sinoptik, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі вночі 3-5° тепла, вдень 19-21° тепла.
Народний прогноз погоди:
У цей день вшановується пам'ять преподобного Івана Старопещерника. В народі цього святого називали Іваном Воїном, і вірили в нього як захисника від крадіїв. Був звичай розстилати на землі полотна, класти пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час зацвітає бузина, жовта акація, польовий клен, осина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Один повернувся з фронту, а інший пішов на війну: історія воїнів-двійнят з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
Погода на завтра, 2 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У боях за Бахмут загинув 26-річний доброволець зі США
Сьогодні, 19:20
Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:50
Медіа