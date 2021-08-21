Погода на завтра, 2 травня, у Луцьку та Волинській області

У вівторок, 2 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, місцями гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 17-22° тепла.За даними Sinoptik, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі вночі 3-5° тепла, вдень 19-21° тепла.У цей день вшановується пам'ять преподобного Івана Старопещерника. В народі цього святого називали Іваном Воїном, і вірили в нього як захисника від крадіїв. Був звичай розстилати на землі полотна, класти пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час зацвітає бузина, жовта акація, польовий клен, осина.