Погода на завтра, 2 травня, у Луцьку та Волинській області

У вівторок, 2 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, місцями гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 17-22° тепла.

За даними Sinoptik, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі вночі 3-5° тепла, вдень 19-21° тепла.

Народний прогноз погоди:

У цей день вшановується пам'ять преподобного Івана Старопещерника. В народі цього святого називали Іваном Воїном, і вірили в нього як захисника від крадіїв. Був звичай розстилати на землі полотна, класти пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час зацвітає бузина, жовта акація, польовий клен, осина.

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Теги: прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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