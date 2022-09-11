Один повернувся з фронту, а інший пішов на війну: історія воїнів-двійнят з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
Брати Скучинські родом з Володимирщини. Ігор – військовий офіцер, Богдан – поліцейський офіцер громади. Обоє - захисники України.
Про історію військовослужбовців-двійнят пише газета "Волинь-нова".
Ігор Скучинський в розмові з журналістами на початку року розповідав, що має два брати: Богдана (з двійнят, старшого на 10 хвилин, і меншого Олександра, лікаря за фахом). А вже у квітні стало відомо, що Богдан теж пішов воювати
Про те, що добровольці тергромади на Волині приєднались до поліцейського підрозділу «Лють» повідомили у волинській поліції. В матеріалі серед волинських поліцейських офіцерів громад, які в складі батальйону «Захід» захищають Україну на сході, було названо і прізвище Богдана Скучинського, поліцейського офіцера Затурцівської громади.
Воїн-правоохоронець Богдан Скучинський каже, що не може залишатися осторонь, коли окупанти нищать країну: «На початку повномасштабної війни, будучи в зведеному загоні, багато поліцейських хотіли принести користь нашій країні, захистити прапор, свої домівки та сім'ї. Як кажуть в народі, ми були готові «врізатися зубами» за нашу землю. Тепер бойові дії відбуваються на сході, нашим військовим треба допомогти»
Брат Богдана, воїн Ігор Скучинський, який ледь не втратив життя, рятуючи побратимів, сприймає вчинок брата як належний: «Все добре: є така робота, і її треба робити, якщо ти, дійсно, чоловік,а не слимак».
Ігор Скучинський після повернення з фронту із сім’єю:
Про себе Ігор Скучинський каже так: «Якщо відверто, якби мені назад ногу, то був би на фронті».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про історію військовослужбовців-двійнят пише газета "Волинь-нова".
Ігор Скучинський в розмові з журналістами на початку року розповідав, що має два брати: Богдана (з двійнят, старшого на 10 хвилин, і меншого Олександра, лікаря за фахом). А вже у квітні стало відомо, що Богдан теж пішов воювати
Про те, що добровольці тергромади на Волині приєднались до поліцейського підрозділу «Лють» повідомили у волинській поліції. В матеріалі серед волинських поліцейських офіцерів громад, які в складі батальйону «Захід» захищають Україну на сході, було названо і прізвище Богдана Скучинського, поліцейського офіцера Затурцівської громади.
Воїн-правоохоронець Богдан Скучинський каже, що не може залишатися осторонь, коли окупанти нищать країну: «На початку повномасштабної війни, будучи в зведеному загоні, багато поліцейських хотіли принести користь нашій країні, захистити прапор, свої домівки та сім'ї. Як кажуть в народі, ми були готові «врізатися зубами» за нашу землю. Тепер бойові дії відбуваються на сході, нашим військовим треба допомогти»
Брат Богдана, воїн Ігор Скучинський, який ледь не втратив життя, рятуючи побратимів, сприймає вчинок брата як належний: «Все добре: є така робота, і її треба робити, якщо ти, дійсно, чоловік,а не слимак».
Ігор Скучинський після повернення з фронту із сім’єю:
Про себе Ігор Скучинський каже так: «Якщо відверто, якби мені назад ногу, то був би на фронті».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На дорогах Луцька і Волині запрацювали камери, які фіксують перевищення швидкості. АДРЕСИ
Сьогодні, 22:57
Один повернувся з фронту, а інший пішов на війну: історія воїнів-двійнят з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
Погода на завтра, 2 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Медіа