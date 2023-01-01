Китай вперше підтримав резолюцію ООН, де росію назвали агресором

Китай вперше підтримав резолюцію ООН, де росію назвали агресором
Китай вперше підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, в які йдеться про російську агресію проти України та Грузії.

Китай уперше проголосував за резолюцію ООН, у якій Росію названо агресором, хоча раніше або утримувався, або голосував проти. Про це повідомив у Twitter постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, - пише Кореспондент.

"Спроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували п'ять відомих борців з правами людини - РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР", - написав Кислиця, супроводивши пост фото табло з результатами голосування.

Йдеться про резолюцію про співпрацю Організації з Радою Європи. Документ ухвалюється щорічно. В редакції 2023 року, зокрема, йдеться про російську агресію проти України та Грузії.

"Безпрецедентні виклики, які постали перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до цього - проти Грузії, та припинення членства Російської Федерації в Раді Європи, потребують посилення співпраці між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи, зокрема, з метою якнайшвидшого відновлення та підтримання миру і безпеки на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави", - підкреслюється в резолюції.

Документ ухвалено 26 квітня 122 голосами "за". Зокрема, її підтримали Китай, Індія, Казахстан та Бразилія. Проти проголосували п‘ять країн - Росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія й Північна Корея.

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Теги: ООН, резолюція, Китай, росія
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