Китай вперше підтримав резолюцію ООН, де росію назвали агресором





Китай уперше проголосував за резолюцію ООН, у якій Росію названо агресором, хоча раніше або утримувався, або голосував проти. Про це повідомив у Twitter постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, - пише



"Спроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували п'ять відомих борців з правами людини - РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР", - написав Кислиця, супроводивши пост фото табло з результатами голосування.



Йдеться про резолюцію про співпрацю Організації з Радою Європи. Документ ухвалюється щорічно. В редакції 2023 року, зокрема, йдеться про російську агресію проти України та Грузії.



"Безпрецедентні виклики, які постали перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до цього - проти Грузії, та припинення членства Російської Федерації в Раді Європи, потребують посилення співпраці між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи, зокрема, з метою якнайшвидшого відновлення та підтримання миру і безпеки на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави", - підкреслюється в резолюції.



Документ ухвалено 26 квітня 122 голосами "за". Зокрема, її підтримали Китай, Індія, Казахстан та Бразилія. Проти проголосували п‘ять країн - Росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія й Північна Корея.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Китай вперше підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, в які йдеться про російську агресію проти України та Грузії.Китай уперше проголосував за резолюцію ООН, у якій Росію названо агресором, хоча раніше або утримувався, або голосував проти. Про це повідомив у Twitter постійний представник України в ООН, - пише Кореспондент "Спроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували п'ять відомих борців з правами людини - РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР", - написав Кислиця, супроводивши пост фото табло з результатами голосування.Йдеться про резолюцію про співпрацю Організації з Радою Європи. Документ ухвалюється щорічно. В редакції 2023 року, зокрема, йдеться про російську агресію проти України та Грузії."Безпрецедентні виклики, які постали перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до цього - проти Грузії, та припинення членства Російської Федерації в Раді Європи, потребують посилення співпраці між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи, зокрема, з метою якнайшвидшого відновлення та підтримання миру і безпеки на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави", - підкреслюється в резолюції.Документ ухвалено 26 квітня 122 голосами "за". Зокрема, її підтримали Китай, Індія, Казахстан та Бразилія. Проти проголосували п‘ять країн - Росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія й Північна Корея.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію