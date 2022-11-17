Олексій Резніков назвав три складові успішного контрнаступу ЗСУ





Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков, - пише



Глава оборонного відомства впевнений у тому, що контрнаступ ВСУ буде вдалим, оскільки для цього багато чого зроблено. Зокрема, військове командування продумало та спланувало три ключові складові.



«Перше – це наявність озброєння, яке буде використано, друге – це підготовлені люди, наші захисники, захисниці, які знають свій план на своєму рівні. І третє – це забезпечення цього наступу всіма необхідними засобами», - повідомив Резніков.



Він додав, що за дотримання цих трьох складових подальші дії української армії залежатимуть від рішень Генерального штабу та військового командування.

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