Олексій Резніков назвав три складові успішного контрнаступу ЗСУ

Олексій Резніков назвав три складові успішного контрнаступу ЗСУ
Збройні сили України виходять на фінішну пряму у підготовці до анонсованого раніше контрнаступу.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков, - пише Слово і діло.

Глава оборонного відомства впевнений у тому, що контрнаступ ВСУ буде вдалим, оскільки для цього багато чого зроблено. Зокрема, військове командування продумало та спланувало три ключові складові.

«Перше – це наявність озброєння, яке буде використано, друге – це підготовлені люди, наші захисники, захисниці, які знають свій план на своєму рівні. І третє – це забезпечення цього наступу всіма необхідними засобами», - повідомив Резніков.

Він додав, що за дотримання цих трьох складових подальші дії української армії залежатимуть від рішень Генерального штабу та військового командування.

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Теги: контрнаступ, ЗСУ
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