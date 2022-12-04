У волинянки з картки «свиснули» майже 10 тисяч гривень





Про це пише газета



38-річна жителька села Новостав Горохівської територіальної громади стверджує, що нікому не диктувала реквізити банківської картки й ніяких грошових операцій не підтверджувала, однак 9959 гривень хтось потягнув через соціальні мережі.



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вкотре застерігають усіх від спілкування з незнайомцями в соціальних мережах, які просять передоплату за товар, з «банкірами-охоронцями», котрі пропонують послуги з допомогою цифр на ваших банківських картках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Горохівщині у жінки з картки зникло майже 10 тисяч гривень.Про це пише газета "Волинь-нова" 38-річна жителька села Новостав Горохівської територіальної громади стверджує, що нікому не диктувала реквізити банківської картки й ніяких грошових операцій не підтверджувала, однак 9959 гривень хтось потягнув через соціальні мережі.Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вкотре застерігають усіх від спілкування з незнайомцями в соціальних мережах, які просять передоплату за товар, з «банкірами-охоронцями», котрі пропонують послуги з допомогою цифр на ваших банківських картках.

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