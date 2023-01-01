Зеленського просять присвоїти звання Героя України загиблому воїну з Волині

Президента України Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України загиблому військовослужбовцю з Волині.Таку петицію на сайті Президента України зареєструвавЙдеться про військового з села Борочиче Луцького району Василя Збудовського, який загинув 22 березня 2023 року, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вільшана Куп’янського району Харківської області.Він був учасником АТО (ООС). У 2014 році призвався в 51-шу, а згодом його перекомандирували в 128-му бригаду. Брав участь в обороні Луганська і Дебальцево, нагороджений орденом «За мужність» третього ступеня. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну знову став на її захист (до списків військової частини був зарахований з 24 лютого 2022 року). У Василя залишилися дружина і троє дітей."Зважаючи на вище викладене, на хоробрість і незламність Василя Збудовського, який віддав своє життя, боронячи нас і нашу країну від ворога, просимо присвоїти йому звання «Герой України» (посмертно)", - йдеться у тексті петиції.