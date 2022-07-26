Волинські тероборонівці, які воюють на сході України, отримають два позашляховики
Сьогодні, 08:35
Бійці зі 100-ї бригади ТрО, які виконують бойові завдання на Сході України, отримають два позашляховики.
Про це повідомив очільник Володимирської територіальної громади Ігор Пальонка.
Голова громади поїде на Схід у місце розташування батальйону сотої бригади тероборони, аби доставити їм два автомобілі – Jeep, який було придбано за кошти, що зібрали освітяни громади спільно з працівниками культури, спорту та управління з гуманітарних питань, а також Ford Ranger, який придбали медики Володимирського ТМО.
Окрім цього, для бійців завезуть необхідне обладнання, яке попередньо закупили за кошти одноденного заробітку працівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та центру первинної медичної допомоги.
Тож невдовзі тероборонівцям під час виконання їхніх бойових завдань слугуватимуть 3 тепловізійні приціли Pulsar та цифровий бінокль нічного бачення. Також у вантажі – зарядні станції, рації, медикаменти, харчові продукти та передачі для бійців від рідних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Володимирської територіальної громади Ігор Пальонка.
Голова громади поїде на Схід у місце розташування батальйону сотої бригади тероборони, аби доставити їм два автомобілі – Jeep, який було придбано за кошти, що зібрали освітяни громади спільно з працівниками культури, спорту та управління з гуманітарних питань, а також Ford Ranger, який придбали медики Володимирського ТМО.
Окрім цього, для бійців завезуть необхідне обладнання, яке попередньо закупили за кошти одноденного заробітку працівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та центру первинної медичної допомоги.
Тож невдовзі тероборонівцям під час виконання їхніх бойових завдань слугуватимуть 3 тепловізійні приціли Pulsar та цифровий бінокль нічного бачення. Також у вантажі – зарядні станції, рації, медикаменти, харчові продукти та передачі для бійців від рідних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сили оборони минулої доби знищили 460 окупантів
Сьогодні, 08:40
Волинські тероборонівці, які воюють на сході України, отримають два позашляховики
Сьогодні, 08:35
США нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги, – ЗМІ
Сьогодні, 06:31
Медіа