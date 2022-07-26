Волинські тероборонівці, які воюють на сході України, отримають два позашляховики

Бійці зі 100-ї бригади ТрО, які виконують бойові завдання на Сході України, отримають два позашляховики.Про це повідомив очільник Володимирської територіальної громадиГолова громади поїде на Схід у місце розташування батальйону сотої бригади тероборони, аби доставити їм два автомобілі – Jeep, який було придбано за кошти, що зібрали освітяни громади спільно з працівниками культури, спорту та управління з гуманітарних питань, а також Ford Ranger, який придбали медики Володимирського ТМО.Окрім цього, для бійців завезуть необхідне обладнання, яке попередньо закупили за кошти одноденного заробітку працівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та центру первинної медичної допомоги.Тож невдовзі тероборонівцям під час виконання їхніх бойових завдань слугуватимуть 3 тепловізійні приціли Pulsar та цифровий бінокль нічного бачення. Також у вантажі – зарядні станції, рації, медикаменти, харчові продукти та передачі для бійців від рідних.