Яка ситуація на фронті станом на ранок 2 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Російська федерація продовжує використовувати тактику терору. Протягом доби 1 травня ворог завдав 19-х ракетних атак (українські захисники успішно перехопили 15х ворожих крилатих ракет Х-101 та Х-555), 17х авіаційних ударів та 25х атак МРС. На жаль, внаслідок обстрілів загинуло та поранено мирних жителів, в тому числі дітей. Зруйновано або пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватне житло, школи, лікарні, садочки та іншу цивільну інфраструктуруЙмовірність запуску ворожих ракетно-авіаційних ударів по Україні залишається високою, - повідомляє Генштаб ЗСУ.Основні зусилля окупанти продовжують зосереджувати на наступальних операціях на сокирах Лимана, Бахмута, Авдіївці, Мар'їнки. 41 атака противника була відбита. Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі боїв, українські бійці тримають лінію.Волинська та Полісся сокири: ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: протягом доби 1 травня ворог здійснив 1 раз-ій ракетний удар по Лизунівці (Чернігівська область), загинула 1 дитина. Окупанти обстріляли населені пункти Леонівка, Красний Хутір, Карповичі, Грем'яч, Новгород-Сіверський (Чернігівська область), Середина-Буда, Шостка, Ходине, Іскрисківщина, Вольфине, Садки (Сумська область), Уди, Гоптівка, Стрілеча, Хатнє (Харківська область).Куп'янська вісь: ворог не проводив жодних наступальних операцій. Противник обстріляв з артилерії та мінометів Фиголівку, Западне, Лиман Перший, Кислівку, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове (Харківська область).Вісь Лимана: противник намагався покращити тактичну ситуацію та провів невдалі наступ у околицях Новоселівське та Білогорівки. Російський літак завдав авіаудару по Білогорівці, Григорівці та Спірне. Противник обстріляв з артилерії Макіївку, Діброва, Білогорівку (Луганська область), Верхньокам'янське та Спірне (Донецька область).Вісь Бахмута: ворог продовжує наступальні операції. Бої в місті Бахмут продовжуються. Крім того, протягом доби 1 травня противник провів невдалі наступ у напрямку населеного пункту Передтечине. По Бахмуту та Білій Горі було завдано авіаудару. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка, Південне (Донецька область).Вісь Авдіївки: противник провів наступальні операції в околицях населених пунктів Сєверне та Первомайське, без успіху. Літак РФ завдав авіаудару по Авдіївці. Окупанти обстріляли Ласточкине, Северне, Первомайське та Карлівку (Донецька область).Вісь Мар'їнка: противник продовжує атакувати позиції Сил оборони України. Боротьба за Мар'їнку продовжується. Під ворожий вогонь потрапила і Георгіївка (Донецька область).Шахтарське вісь: ворог протягом доби 12 квітня не проводив жодних наступальних операцій. Окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Новоукраїнку (Донецька область).Запорізька та херсонська сокири: окупанти залишаються на обороні. Обстрілюють населені пункти: Времівка, Новосілка, Новопіль (Донецька область), Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Зелений Гай (Запорізька область), Нікополь (Дніпропетровська область), Іванівське, Козацьке, Осокорівка, Золота Балка, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Одрадокам'янка, Тягинка, Білозерка, Кізомис Херсонська область), і місто Херсон.Російські окупаційні війська посилили контррозвідувальні та поліцейські режими на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, окупанти заборонили в'їзд до Дорожнянки, Решетилівки, Костянтинівки та Чумацьке цивільним, які не є жителями цих населених пунктів.У Горностаївці (Херсонська область) повідомляють про значні проблеми з мобільним сигналом російських провайдерів. Це контрастує стабільному зв'язку національних провайдерів України. Місцеве командування російських окупаційних військ пояснює це наслідками збитків, завданих ЗСУ.За добу 1 травня Повітряні сили України знищили 3x російські зенітні ракетні системи та завдали 7x авіаційних ударів по зосередженню військ противника. Також збито 1х розвідувальний БПЛА Орлан-10 противника.Протягом доби 1 травня українські ракетно-артилерійські війська уразили 1 командний пост, 6х концентрації озброєння та військової техніки, 2х склади боєприпасів та 1х склади паливно-мастильних матеріалів.