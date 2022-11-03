Виніс з помешкання генератор та ігрову приставку: жительку Луцька обікрав родич





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Жителька Луцька повідомила про викрадення з помешкання бензинового генератора та ігрової приставки. Сума збитків сягає понад 30 тисяч гривень. Як виявилося, скоїв злочин родич потерпілої, раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності.



До поліції звернувся директор одного із підприємств, що на Володимирщині. Чоловік повідомив, що у період з 26 березня по 28 квітня з адміністративного приміщення викрали комп’ютерну техніку, бензопили, кабелі та інші пристрої. Поліцейські з’ясували, що до крадіжки причетний 42-річний місцевий мешканець. Зловмисник проник до офісу через вікно, ймовірно, він діяв зі спільниками, зараз це перевіряється. Викрадене майно частково вилучено.



Наразі за двома фактами триває розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.



За скоєння крадіжок в умовах воєнного стану зловмисникам загрожує від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині поліцейські розкрили дві крадіжки техніки на понад 60 тисяч гривень.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Жителька Луцька повідомила про викрадення з помешкання бензинового генератора та ігрової приставки. Сума збитків сягає понад 30 тисяч гривень. Як виявилося, скоїв злочин родич потерпілої, раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності.До поліції звернувся директор одного із підприємств, що на Володимирщині. Чоловік повідомив, що у період з 26 березня по 28 квітня з адміністративного приміщення викрали комп’ютерну техніку, бензопили, кабелі та інші пристрої. Поліцейські з’ясували, що до крадіжки причетний 42-річний місцевий мешканець. Зловмисник проник до офісу через вікно, ймовірно, він діяв зі спільниками, зараз це перевіряється. Викрадене майно частково вилучено.Наразі за двома фактами триває розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.За скоєння крадіжок в умовах воєнного стану зловмисникам загрожує від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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