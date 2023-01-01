США нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги, – ЗМІ

Джон Кірбі заявив, що його країна передала Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки.



Про це повідомляє журналістка Лора Келлі в Twitter, - пише видання



Окрім цього, за його словами, невдовзі Сполучені Штати нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги.



Як повідомляли Українськi Новини, за даними американського видання The New York Times, контрнаступ ЗСУ може відбутися в травні цього року.



Видання, з посиланням на військових експертів та чиновників США, пише, що весняний наступ українських військ має величезні ставки на майбутнє війни, але малоймовірно, що він призведе до різкої переваги на користь України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки СШАзаявив, що його країна передала Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки.Про це повідомляє журналістка Лора Келлі в Twitter, - пише видання "Українські новини" Окрім цього, за його словами, невдовзі Сполучені Штати нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги.Як повідомляли Українськi Новини, за даними американського видання The New York Times, контрнаступ ЗСУ може відбутися в травні цього року.Видання, з посиланням на військових експертів та чиновників США, пише, що весняний наступ українських військ має величезні ставки на майбутнє війни, але малоймовірно, що він призведе до різкої переваги на користь України.

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