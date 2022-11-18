Регіон Латвії передав громаді з Волині медичний автомобіль для ЗСУ

Камінь-Каширська міська рада отримала безкоштовно автомобіль Volkswagen LT VW LT 28 від Муніципалітету району Південний Курземе (Латвія).Офіційна делегація Камінь-Каширської міської ради на чолі з першим заступником Камінь-Каширського міського головиперебувала з робочим візитом 27-28 квітня 2023 року в Республіці Польща, - повідомляють у громаді.Під час офіційного візиту відбулася зустріч з депутатом, керівником об'єднання добровільних пожежників Муніципалітету району Південний Курземе Латвійської Республіки, який безкоштовно передав Камінь-Каширській міській раді медичний автомобіль VW LT 28 загальною оціночною вартістю 2500,00 євро від муніципалітету Південе Курземе Латвійської Республіки.Медичний автомобіль з Латвії буде переданий Збройним силам України для надання першої медичної допомоги та перевезення поранених.Передача техніки відбувалася відповідно до Договору про співпрацю самоврядування Південно Курземського краю Латвійської Республіки і Камінь-Каширською міською радою, підписаного у 2022 році Камінь-Каширським міським головоюта головою Муніципалітета Південне Курземе, Програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Камінь-Каширської міської ради на 2021-2025 роки, сприяння начальника відділу проєктної діяльності та міжнародного співробітництва Камінь-Каширської міської радиЛатвійські друзі вже надавали безкоштовно Камінь-Каширській міській раді два трактори колісних, два вантажних автомобілі та гуманітарну допомогу для Збройних сил України, а також організовували у 2022 році безкоштовний відпочинок в літньому таборі Латвії для дітей військовослужбовців з Камінь-Каширської громади.Міжнародне українсько-латишське побратимство між Камінь-Каширською міською радою та муніципалітетом Південне Курземе стало завдяки участі у проєкті Асоціації малих міст України та Спілки місцевого самоврядування Латвії «Місцеве самоврядування об’єднує світ заради миру!».Медичний автомобіль з Польщі до України доставив водій Камінь-Каширської міської радиКамінь-Каширський міський головапередав сердечні вітання та подяку голові муніципалітету Південне Курземе Айварсу Приєдолсу та жителям муніципалітету Південне Курземе за вже багаторазово надану гуманітарну допомогу нашій громаді при вторгненні російських військ в Україну.