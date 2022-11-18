Регіон Латвії передав громаді з Волині медичний автомобіль для ЗСУ
Сьогодні, 02:17
Камінь-Каширська міська рада отримала безкоштовно автомобіль Volkswagen LT VW LT 28 від Муніципалітету району Південний Курземе (Латвія).
Офіційна делегація Камінь-Каширської міської ради на чолі з першим заступником Камінь-Каширського міського голови Анатолієм Шевчиком перебувала з робочим візитом 27-28 квітня 2023 року в Республіці Польща, - повідомляють у громаді.
Під час офіційного візиту відбулася зустріч з депутатом, керівником об'єднання добровільних пожежників Муніципалітету району Південний Курземе Латвійської Республіки Андрисом Ефимовим, який безкоштовно передав Камінь-Каширській міській раді медичний автомобіль VW LT 28 загальною оціночною вартістю 2500,00 євро від муніципалітету Південе Курземе Латвійської Республіки.
Медичний автомобіль з Латвії буде переданий Збройним силам України для надання першої медичної допомоги та перевезення поранених.
Передача техніки відбувалася відповідно до Договору про співпрацю самоврядування Південно Курземського краю Латвійської Республіки і Камінь-Каширською міською радою, підписаного у 2022 році Камінь-Каширським міським головою Вікторем Пасем та головою Муніципалітета Південне Курземе Айварсом Приєдолсом, Програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Камінь-Каширської міської ради на 2021-2025 роки, сприяння начальника відділу проєктної діяльності та міжнародного співробітництва Камінь-Каширської міської ради Надії Савчук.
Латвійські друзі вже надавали безкоштовно Камінь-Каширській міській раді два трактори колісних, два вантажних автомобілі та гуманітарну допомогу для Збройних сил України, а також організовували у 2022 році безкоштовний відпочинок в літньому таборі Латвії для дітей військовослужбовців з Камінь-Каширської громади.
Міжнародне українсько-латишське побратимство між Камінь-Каширською міською радою та муніципалітетом Південне Курземе стало завдяки участі у проєкті Асоціації малих міст України та Спілки місцевого самоврядування Латвії «Місцеве самоврядування об’єднує світ заради миру!».
Медичний автомобіль з Польщі до України доставив водій Камінь-Каширської міської ради Василь Кот.
Камінь-Каширський міський голова Віктор Пась передав сердечні вітання та подяку голові муніципалітету Південне Курземе Айварсу Приєдолсу та жителям муніципалітету Південне Курземе за вже багаторазово надану гуманітарну допомогу нашій громаді при вторгненні російських військ в Україну.
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Офіційна делегація Камінь-Каширської міської ради на чолі з першим заступником Камінь-Каширського міського голови Анатолієм Шевчиком перебувала з робочим візитом 27-28 квітня 2023 року в Республіці Польща, - повідомляють у громаді.
Під час офіційного візиту відбулася зустріч з депутатом, керівником об'єднання добровільних пожежників Муніципалітету району Південний Курземе Латвійської Республіки Андрисом Ефимовим, який безкоштовно передав Камінь-Каширській міській раді медичний автомобіль VW LT 28 загальною оціночною вартістю 2500,00 євро від муніципалітету Південе Курземе Латвійської Республіки.
Медичний автомобіль з Латвії буде переданий Збройним силам України для надання першої медичної допомоги та перевезення поранених.
Передача техніки відбувалася відповідно до Договору про співпрацю самоврядування Південно Курземського краю Латвійської Республіки і Камінь-Каширською міською радою, підписаного у 2022 році Камінь-Каширським міським головою Вікторем Пасем та головою Муніципалітета Південне Курземе Айварсом Приєдолсом, Програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Камінь-Каширської міської ради на 2021-2025 роки, сприяння начальника відділу проєктної діяльності та міжнародного співробітництва Камінь-Каширської міської ради Надії Савчук.
Латвійські друзі вже надавали безкоштовно Камінь-Каширській міській раді два трактори колісних, два вантажних автомобілі та гуманітарну допомогу для Збройних сил України, а також організовували у 2022 році безкоштовний відпочинок в літньому таборі Латвії для дітей військовослужбовців з Камінь-Каширської громади.
Міжнародне українсько-латишське побратимство між Камінь-Каширською міською радою та муніципалітетом Південне Курземе стало завдяки участі у проєкті Асоціації малих міст України та Спілки місцевого самоврядування Латвії «Місцеве самоврядування об’єднує світ заради миру!».
Медичний автомобіль з Польщі до України доставив водій Камінь-Каширської міської ради Василь Кот.
Камінь-Каширський міський голова Віктор Пась передав сердечні вітання та подяку голові муніципалітету Південне Курземе Айварсу Приєдолсу та жителям муніципалітету Південне Курземе за вже багаторазово надану гуманітарну допомогу нашій громаді при вторгненні російських військ в Україну.
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