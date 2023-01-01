На Волині обрали голову районного суду





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Рішенням зборів суддів Любешівського районного суду Волинської області від 2 травня 2023 року № 2/2 одноголосно обрано головою суду, терміном на 3 роки, суддю Глинянчука Віталія Дмитровича.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 травня відбулися збори суддів Любешівського районного суду, на яких обирали нового керівника.Про це повідомляють на сайті Судової влади України.Рішенням зборів суддів Любешівського районного суду Волинської області від 2 травня 2023 року № 2/2 одноголосно обрано головою суду, терміном на 3 роки, суддю

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