На Волині обрали голову районного суду

На Волині обрали голову районного суду
2 травня відбулися збори суддів Любешівського районного суду, на яких обирали нового керівника.

Про це повідомляють на сайті Судової влади України.

Рішенням зборів суддів Любешівського районного суду Волинської області від 2 травня 2023 року № 2/2 одноголосно обрано головою суду, терміном на 3 роки, суддю Глинянчука Віталія Дмитровича.

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Теги: суд, новий голова, Волинь
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