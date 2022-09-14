Виплати мають бути справедливими: Данілов про додаткові 30 тисяч військовим

Олексій Данілов вважає, що додаткові виплати військовослужбовцям мають бути справедливими і не можуть бути однаковими для тих, хто воює і тих, хто перебуває у тилу.



Про це він сказав в етері телемарафону "Єдині новини", коментуючи лист до Верховної ради від керівників Міноборони, СБУ, МВС, ДПСУ, Нацгвардії і Головнокомандувача ЗСУ, пише



Данілов зазначив, що підтримує позицію, коли люди, які не перебувають на фронті не мають отримувати додаткові виплати.



"Якщо люди на передовій, на фронті, вони отримують 100 тисяч гривень плюс. Якщо вони на сьогодні є курсантами, перебувають у Мукачевому, умовно, або інших містах, чи це справедливо, що вони мають отримувати доплату як військовослужбовці за виконання військових речей? Я вважаю, що це несправедливо", — сказав секретар РНБО.



Він нагадав, що з 1 лютого всім військовослужбовцям була підвищена зарплата.



"Треба бути чесними. І ті люди, які справді воюють, вони заслуговують на більше, ніж сьогодні може дозволити собі держава. Але ті люди, які перебувають, умовно, в глибокому тилу, додатково додавати їм ще 30 тисяч? Давайте будемо чесними, депутати мали б розуміти, що треба рахувати наші спільні гроші. У нас не вистачає ресурсів, партнери нам допомагають. Тож, дискусія має бути щира і правдива і головне справедлива", — сказав він.



Керівники силових відомств України звернулися до Верховної ради з проханням відкласти розгляд проєкту постанови № 8312-П, яка пропонує скасувати ухвалений парламентом 10 квітня документ із поправкою, яка повернула військовим доплату у розмірі 30 тисяч гривень.



Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального Штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБОвважає, що додаткові виплати військовослужбовцям мають бути справедливими і не можуть бути однаковими для тих, хто воює і тих, хто перебуває у тилу.Про це він сказав в етері телемарафону "Єдині новини", коментуючи лист до Верховної ради від керівників Міноборони, СБУ, МВС, ДПСУ, Нацгвардії і Головнокомандувача ЗСУ, пише Суспільне Данілов зазначив, що підтримує позицію, коли люди, які не перебувають на фронті не мають отримувати додаткові виплати."Якщо люди на передовій, на фронті, вони отримують 100 тисяч гривень плюс. Якщо вони на сьогодні є курсантами, перебувають у Мукачевому, умовно, або інших містах, чи це справедливо, що вони мають отримувати доплату як військовослужбовці за виконання військових речей? Я вважаю, що це несправедливо", — сказав секретар РНБО.Він нагадав, що з 1 лютого всім військовослужбовцям була підвищена зарплата."Треба бути чесними. І ті люди, які справді воюють, вони заслуговують на більше, ніж сьогодні може дозволити собі держава. Але ті люди, які перебувають, умовно, в глибокому тилу, додатково додавати їм ще 30 тисяч? Давайте будемо чесними, депутати мали б розуміти, що треба рахувати наші спільні гроші. У нас не вистачає ресурсів, партнери нам допомагають. Тож, дискусія має бути щира і правдива і головне справедлива", — сказав він.Керівники силових відомств України звернулися до Верховної ради з проханням відкласти розгляд проєкту постанови № 8312-П, яка пропонує скасувати ухвалений парламентом 10 квітня документ із поправкою, яка повернула військовим доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Лист підписали міністр оборони, міністр внутрішніх справ, Головнокомандувач Збройних сил, начальник Генерального Штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби, командувач Нацгвардії, голова СБУ

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