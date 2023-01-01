У Миколаєві студент «зливав» рф локації шкіл та лікарень: за кожну мітку отримував 2 тисячі гривень

У Миколаєві студент «зливав» рф локації шкіл та лікарень: за кожну мітку отримував 2 тисячі гривень
СБУ затримала ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки затримала ще одного ворожого коригувальника, який «зливав» окупантам місця базування Сил оборони у Миколаєві. Також зловмисник передавав агресору локації місцевих об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі міських навчальних закладів та лікарень.

За кожну «мітку» на електронній карті фігурант отримував від російських загарбників по 2 тис. грн.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто.

За даними слідства, фігурантом виявився студент одного із місцевих вишів, якого у березні цього року російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.

У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські коментарі, які неодноразово публікував на різних Телеграм-каналах.
Подальшу комунікацію з агресором зловмисник підтримував через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку за місцем проживання ворожого інформатора виявлено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою.
У Миколаєві студент «зливав» рф локації шкіл та лікарень: за кожну мітку отримував 2 тисячі гривень

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
У Миколаєві студент «зливав» рф локації шкіл та лікарень: за кожну мітку отримував 2 тисячі гривень
У Миколаєві студент «зливав» рф локації шкіл та лікарень: за кожну мітку отримував 2 тисячі гривень

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ, студент
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