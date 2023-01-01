У Миколаєві студент «зливав» рф локації шкіл та лікарень: за кожну мітку отримував 2 тисячі гривень

СБУ затримала ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки затримала ще одного ворожого коригувальника, який «зливав» окупантам місця базування Сил оборони у Миколаєві. Також зловмисник передавав агресору локації місцевих об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі міських навчальних закладів та лікарень.За кожну «мітку» на електронній карті фігурант отримував від російських загарбників по 2 тис. грн.Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто.За даними слідства, фігурантом виявився студент одного із місцевих вишів, якого у березні цього року російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські коментарі, які неодноразово публікував на різних Телеграм-каналах.Подальшу комунікацію з агресором зловмисник підтримував через анонімний чат у месенджері.Під час обшуку за місцем проживання ворожого інформатора виявлено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру.Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою.Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.