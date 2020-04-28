На Волині селяни під час земельних робіт знайшли 10 артснарядів часів Другої світової війни

На Волині селяни під час земельних робіт знайшли 10 артснарядів часів Другої світової війни
На Волині піротехніки ліквідували десять артилерійських снарядів часів Другої світової війни, знайдених селянами під час земельних робіт.

Про це у середу, 3 травня, повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

Волинські сапери ліквідували на спеціальному майданчику десять артснарядів калібру 76, 122 та 152 міліметри, виявлених населенням на полях та присадибних ділянках під час земляних робіт у селах Семеринське, Шельвів, Бубнів, Привітне та Верба Володимирського району.

Небезпечні предмети пролежали у волинській землі з часів Другої світової війни. Ці боєприпаси знищені, а прилеглі до місць знахідки території обстежені.

На Волині селяни під час земельних робіт знайшли 10 артснарядів часів Другої світової війни

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Теги: снаряди, війна, піротехніки
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