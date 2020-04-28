На Волині селяни під час земельних робіт знайшли 10 артснарядів часів Другої світової війни





Про це у середу, 3 травня,



Волинські сапери ліквідували на спеціальному майданчику десять артснарядів калібру 76, 122 та 152 міліметри, виявлених населенням на полях та присадибних ділянках під час земляних робіт у селах Семеринське, Шельвів, Бубнів, Привітне та Верба Володимирського району.



Небезпечні предмети пролежали у волинській землі з часів Другої світової війни. Ці боєприпаси знищені, а прилеглі до місць знахідки території обстежені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині піротехніки ліквідували десять артилерійських снарядів часів Другої світової війни, знайдених селянами під час земельних робіт.Про це у середу, 3 травня, повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.Волинські сапери ліквідували на спеціальному майданчику десять артснарядів калібру 76, 122 та 152 міліметри, виявлених населенням на полях та присадибних ділянках під час земляних робіт у селах Семеринське, Шельвів, Бубнів, Привітне та Верба Володимирського району.Небезпечні предмети пролежали у волинській землі з часів Другої світової війни. Ці боєприпаси знищені, а прилеглі до місць знахідки території обстежені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію