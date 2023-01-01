Волинська митниця за квітень перерахувала до держбюджету 2,5 мільярди гривень

У квітні 2023 року із зони діяльності Волинської митниці до державного бюджету перераховано 2,5 мільярди гривень митних платежів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності у цьому місяці наростили обсяги оподатковуваного імпорту телефонних апаратів, насіння ріпаку, комп’ютерної техніки, транспортних засобів та бітуму.Водночас, зменшились обсяги ввезення, а відповідно оподаткування, таких сезонних товарів як мінеральні добрива та гербіциди.За результатами вжитих додаткових заходів з контролю митної вартості, класифікації товарів та визначення країни їх походження до бюджету сплачено 43,6 млн грн.Попри зниження ділової активності бізнесу у зв'язку із Великодніми вихідними в Європі та Україні та нестабільністю пропуску вантажів через "Ягодин" з огляду на протестні настрої польських аграріїв, середньоденний показник відрахувань із зони діяльності митниці у квітні тримався на рівні 125 млн грн, а в останній декаді зріс до 129 млн грн.