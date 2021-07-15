Судитимуть 42-річного волинянина, який продавав заборонені ліки. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Перед судом постане житель Нововолинська, який продавав заборонені ліки
Про це повідомили у пресслужбі Волинської облансої прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені про вчинення 42-річним жителем Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, а також про незаконне придбання та зберігання ним бурштину, законність якого не підтверджена відповідними документами.
За даними слідства, чоловік лише упродовж лютого 2023 року сім разів незаконно збував охочим у Нововолинську лікарські засоби, в тому числі такі, які містили у складі наркотичні речовини.
Таблетки з умістом метадону та димедролу знайшли правоохоронці також під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.
Там же виявили і майже 400 г бурштину, жодних документів про законність походження якого волинянин не мав.
Далі – слово за судом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської облансої прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені про вчинення 42-річним жителем Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, а також про незаконне придбання та зберігання ним бурштину, законність якого не підтверджена відповідними документами.
За даними слідства, чоловік лише упродовж лютого 2023 року сім разів незаконно збував охочим у Нововолинську лікарські засоби, в тому числі такі, які містили у складі наркотичні речовини.
Таблетки з умістом метадону та димедролу знайшли правоохоронці також під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.
Там же виявили і майже 400 г бурштину, жодних документів про законність походження якого волинянин не мав.
Далі – слово за судом.
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