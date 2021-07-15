Судитимуть 42-річного волинянина, який продавав заборонені ліки. ФОТО

Судитимуть 42-річного волинянина, який продавав заборонені ліки. ФОТО
Перед судом постане житель Нововолинська, який продавав заборонені ліки

Про це повідомили у пресслужбі Волинської облансої прокуратури.

Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені про вчинення 42-річним жителем Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, а також про незаконне придбання та зберігання ним бурштину, законність якого не підтверджена відповідними документами.

За даними слідства, чоловік лише упродовж лютого 2023 року сім разів незаконно збував охочим у Нововолинську лікарські засоби, в тому числі такі, які містили у складі наркотичні речовини.

Таблетки з умістом метадону та димедролу знайшли правоохоронці також під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.

Там же виявили і майже 400 г бурштину, жодних документів про законність походження якого волинянин не мав.
Судитимуть 42-річного волинянина, який продавав заборонені ліки. ФОТО

Далі – слово за судом.
Судитимуть 42-річного волинянина, який продавав заборонені ліки. ФОТО
Судитимуть 42-річного волинянина, який продавав заборонені ліки. ФОТО
Судитимуть 42-річного волинянина, який продавав заборонені ліки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянин, продаж, ліки, заборона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська митниця за квітень перерахувала до держбюджету 2,5 мільярди гривень
Сьогодні, 10:05
Росія за добу втратила у війні з Україною ще 520 окупантів
Сьогодні, 10:00
Судитимуть 42-річного волинянина, який продавав заборонені ліки. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Чи надовго піднявся рівень води у волинському Світязі: що кажуть фахівці. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
Українські захисники знищили за ніч 21 «Шахед»
Сьогодні, 09:24
Схожі новини
В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років
15 липень, 2021, 15:10
В український аптеках продовжують продавати заборонені медперпарати В український аптеках продовжують продавати заборонені медперпарати
15 січень, 2017, 09:01
Судитимуть волинянина, який продавав канабіс Судитимуть волинянина, який продавав канабіс
21 березень, 13:40
Нововолинськ услід за Луцьком вирішив не відновлювати продаж пива і вина Нововолинськ услід за Луцьком вирішив не відновлювати продаж пива і вина
17 березень, 2022, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині селяни під час земельних робіт знайшли 10 артснарядів часів Другої світової війни
Сьогодні, 10:15
 0
Волинська митниця за квітень перерахувала до держбюджету 2,5 мільярди гривень
Сьогодні, 10:05
 0
Росія за добу втратила у війні з Україною ще 520 окупантів
Сьогодні, 10:00
 0
Судитимуть 42-річного волинянина, який продавав заборонені ліки. ФОТО
Сьогодні, 09:50
 0
Чи надовго піднявся рівень води у волинському Світязі: що кажуть фахівці. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8