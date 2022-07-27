Чи надовго піднявся рівень води у волинському Світязі: що кажуть фахівці. ВІДЕО





Про це розповіла Руслана Вільнер.



З її слів, з 2015-го року вода у Світязі почала відходити й цей процес тривав чотири роки, доки не опустився до позначки 97 сантиметрів. Нині спостерігають наповнення озера водою. Востаннє таке було в 90-х роках минулого століття, – каже метеорологиня.



Додає: найвищий рівень зафіксували на позначці 190 сантиметрів, найнижчий зафіксували у 1969 році – 86 сантиметрів.



Нинішнє наповнення водойми заступник директора з наукової діяльності Шацького національного природного парку Василь Матейчик називає закономірним, бо є дощові роки, а є сухі, вони змінюються циклічно. Каже, що через свердловини спостерігають за рівнями напірних та ґрунтових вод.



"Ми бачимо, що Світязь на сьогодні фонтанує, тобто, є повне розвантаження підземних вод, а ґрунтовка залишається на місці, залежно від опадів", – каже фахівець.



З його слів, вода періодично відходить, згодом озеро знову наповнюється та Світязь повернувся до свого нормального рівня. Впродовж останніх років йде коливання рівня води в озері орієнтовно на пів метра, – каже Василь Матейчик, – це нормальне явище, зараз більший рівень води, влітку буде менший.



Василь Матейчик пояснює підвищення рівня води у Світязі збільшенням опадів. Ще одна причина, каже – це шлюз, який встановлений неподалік урочища "Гряда". Цю гідротехнічну споруду відновили чотири роки тому, коли було різке обміління водойми.



"2019 року було прийняте рішення перекрити шлюз, щоб не допускати витоку води з озера, бо це – єдина артерія, з якої вона витікає. Як бачимо, по рівню Світязя, він виконує свою роль", – говорить науковець.



Технік-метеоролог Дмитро Бражник щодня одягає спецодяг та йде вимірювати рівень води у Світязі. Каже: цього разу на мірній лійці — відмітка 62.



Керівниця метеорологічної станції Руслана Вільнер прогнозує, що більше підвищення рівня води цього сезону не буде. Пояснює: вперше за 20 днів зафіксували зниження на 1 сантиметр. А подальший спад, – каже, – зумовить випаровування через підвищення температури повітря та вітер.





Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Показники рівня води у Світязі почали записувати з 60-х років минулого століття. Нині науковці спостерігають пікове наповнення озера – 170 сантиметрів.Про це розповіла Суспільному начальниця метеорологічної станції "Світязь"З її слів, з 2015-го року вода у Світязі почала відходити й цей процес тривав чотири роки, доки не опустився до позначки 97 сантиметрів. Нині спостерігають наповнення озера водою. Востаннє таке було в 90-х роках минулого століття, – каже метеорологиня.Додає: найвищий рівень зафіксували на позначці 190 сантиметрів, найнижчий зафіксували у 1969 році – 86 сантиметрів.Нинішнє наповнення водойми заступник директора з наукової діяльності Шацького національного природного паркуназиває закономірним, бо є дощові роки, а є сухі, вони змінюються циклічно. Каже, що через свердловини спостерігають за рівнями напірних та ґрунтових вод."Ми бачимо, що Світязь на сьогодні фонтанує, тобто, є повне розвантаження підземних вод, а ґрунтовка залишається на місці, залежно від опадів", – каже фахівець.З його слів, вода періодично відходить, згодом озеро знову наповнюється та Світязь повернувся до свого нормального рівня. Впродовж останніх років йде коливання рівня води в озері орієнтовно на пів метра, – каже Василь Матейчик, – це нормальне явище, зараз більший рівень води, влітку буде менший.Василь Матейчик пояснює підвищення рівня води у Світязі збільшенням опадів. Ще одна причина, каже – це шлюз, який встановлений неподалік урочища "Гряда". Цю гідротехнічну споруду відновили чотири роки тому, коли було різке обміління водойми."2019 року було прийняте рішення перекрити шлюз, щоб не допускати витоку води з озера, бо це – єдина артерія, з якої вона витікає. Як бачимо, по рівню Світязя, він виконує свою роль", – говорить науковець.Технік-метеорологщодня одягає спецодяг та йде вимірювати рівень води у Світязі. Каже: цього разу на мірній лійці — відмітка 62.Керівниця метеорологічної станціїпрогнозує, що більше підвищення рівня води цього сезону не буде. Пояснює: вперше за 20 днів зафіксували зниження на 1 сантиметр. А подальший спад, – каже, – зумовить випаровування через підвищення температури повітря та вітер.Нагадаємо, що востаннє Світязь був таким повноводим 10 років тому

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