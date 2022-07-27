Востаннє Світязь був таким повноводим 10 років тому





Про це



Тоді називали різні причини цього явища: кліматичні зміни, зокрема, аномальну спеку (до +40 градусів) та тривалу відсутність опадів, теплу малосніжну зиму; також вплив Хотиславського кар’єру (унікальне родовище завглибшки до 100 метрів з видобутку крейди та піску), та навіть, як казали «народні експерти» у соцмережах, вплив великих штучних ставків на плантаціях лохини, що знаходяться за десяток кілометрів від Світязя.



Однак щойно на Волині пройшли перші дощі, а взимку збільшилась кількість снігу, як води Світязя знову поповнилися. Хоч, звісно, не до попередніх позначок, та все ж…



Цьогорічна багатосніжна зима знову змусила говорити про Світязь, але вже в іншому контексті – повноводості.



Коли в рік посухи для того, щоб дістатися води, треба було пройти від 50 до 100 метрів у деяких місцях, то тепер же вода вийшла з берегів та розлилася по пляжу. І без гумових чобіт в деяких місцях неможливо добратися до водного плеса.



Як коментує начальниця метеорологічної станції «Світязь» Руслана Вільнер, наповненню Шацьких озер сприяла сніжна зима, бо саме завдяки сніговим опадам найбільше накопичується вода в річках та озерах.



«Дощі не так сприяють накопиченню води, як сніг, адже у весняно-літній період йде чимале випаровування дощової води. Бачимо, що за цю зиму рівень води в озерах та річках значно підріс. Найменший рівень води був у 2019 році – 92-93 см над рівнем Балтійської системи, а тепер за останній місяць рівень позначки сягнув аж 172 см. Вже у вівторок, 25 квітня, рівень води впав на 1 см і сягнув 171 см. Такі значення ми фіксували востаннє 10 років тому», - розповідає пані Руслана.



Також керівниця світязьких метеорологів зазначає, що від жовтня 2022 по квітень 2023 рівень води в озері Світязь піднявся на 44 см.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Три роки тому волиняни та ті, для кого улюбленим місцем літнього відпочинку стало озеро Світязь, що у Шацькій громаді, на всю забили на сполох через стрімке обміління найглибшого озера України.Про це пише Район.Шацьк.Тоді називали різні причини цього явища: кліматичні зміни, зокрема, аномальну спеку (до +40 градусів) та тривалу відсутність опадів, теплу малосніжну зиму; також вплив Хотиславського кар’єру (унікальне родовище завглибшки до 100 метрів з видобутку крейди та піску), та навіть, як казали «народні експерти» у соцмережах, вплив великих штучних ставків на плантаціях лохини, що знаходяться за десяток кілометрів від Світязя.Однак щойно на Волині пройшли перші дощі, а взимку збільшилась кількість снігу, як води Світязя знову поповнилися. Хоч, звісно, не до попередніх позначок, та все ж…Цьогорічна багатосніжна зима знову змусила говорити про Світязь, але вже в іншому контексті – повноводості.Коли в рік посухи для того, щоб дістатися води, треба було пройти від 50 до 100 метрів у деяких місцях, то тепер же вода вийшла з берегів та розлилася по пляжу. І без гумових чобіт в деяких місцях неможливо добратися до водного плеса.Як коментує начальниця метеорологічної станції «Світязь», наповненню Шацьких озер сприяла сніжна зима, бо саме завдяки сніговим опадам найбільше накопичується вода в річках та озерах.«Дощі не так сприяють накопиченню води, як сніг, адже у весняно-літній період йде чимале випаровування дощової води. Бачимо, що за цю зиму рівень води в озерах та річках значно підріс. Найменший рівень води був у 2019 році – 92-93 см над рівнем Балтійської системи, а тепер за останній місяць рівень позначки сягнув аж 172 см. Вже у вівторок, 25 квітня, рівень води впав на 1 см і сягнув 171 см. Такі значення ми фіксували востаннє 10 років тому», - розповідає пані Руслана.Також керівниця світязьких метеорологів зазначає, що від жовтня 2022 по квітень 2023 рівень води в озері Світязь піднявся на 44 см.

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