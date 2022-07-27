Востаннє Світязь був таким повноводим 10 років тому

Востаннє Світязь був таким повноводим 10 років тому
Три роки тому волиняни та ті, для кого улюбленим місцем літнього відпочинку стало озеро Світязь, що у Шацькій громаді, на всю забили на сполох через стрімке обміління найглибшого озера України.

Про це пише Район.Шацьк.

Тоді називали різні причини цього явища: кліматичні зміни, зокрема, аномальну спеку (до +40 градусів) та тривалу відсутність опадів, теплу малосніжну зиму; також вплив Хотиславського кар’єру (унікальне родовище завглибшки до 100 метрів з видобутку крейди та піску), та навіть, як казали «народні експерти» у соцмережах, вплив великих штучних ставків на плантаціях лохини, що знаходяться за десяток кілометрів від Світязя.

Однак щойно на Волині пройшли перші дощі, а взимку збільшилась кількість снігу, як води Світязя знову поповнилися. Хоч, звісно, не до попередніх позначок, та все ж…

Цьогорічна багатосніжна зима знову змусила говорити про Світязь, але вже в іншому контексті – повноводості.

Коли в рік посухи для того, щоб дістатися води, треба було пройти від 50 до 100 метрів у деяких місцях, то тепер же вода вийшла з берегів та розлилася по пляжу. І без гумових чобіт в деяких місцях неможливо добратися до водного плеса.

Як коментує начальниця метеорологічної станції «Світязь» Руслана Вільнер, наповненню Шацьких озер сприяла сніжна зима, бо саме завдяки сніговим опадам найбільше накопичується вода в річках та озерах.

«Дощі не так сприяють накопиченню води, як сніг, адже у весняно-літній період йде чимале випаровування дощової води. Бачимо, що за цю зиму рівень води в озерах та річках значно підріс. Найменший рівень води був у 2019 році – 92-93 см над рівнем Балтійської системи, а тепер за останній місяць рівень позначки сягнув аж 172 см. Вже у вівторок, 25 квітня, рівень води впав на 1 см і сягнув 171 см. Такі значення ми фіксували востаннє 10 років тому», - розповідає пані Руслана.

Також керівниця світязьких метеорологів зазначає, що від жовтня 2022 по квітень 2023 рівень води в озері Світязь піднявся на 44 см.


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Теги: Світязь, Волинь
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