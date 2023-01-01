Залишив передсмертну записку: на Волині повісився чоловік

Залишив передсмертну записку: на Волині повісився чоловік
Біда сталася в селі Широке Мар’янівської територіальної громади. За попередньою інформацією, господар одного з обійсть вкоротив собі віку в сараї.

Про це інформує Волинь.

У передсмертній записці чоловік нікого не звинувачував у своєму вчинку.

Тіло з петлею на шиї близько 11.00 години виявив брат.

Відомо, що покійний хворів. Жив одиноко. У передсмертній записці нікого не звинувачував у своєму вчинку та попросив у рідних вибачення.

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Теги: самогубство, Волинь, передсмертна записка
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