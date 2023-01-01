Залишив передсмертну записку: на Волині повісився чоловік
Сьогодні, 10:52
Біда сталася в селі Широке Мар’янівської територіальної громади. За попередньою інформацією, господар одного з обійсть вкоротив собі віку в сараї.
Про це інформує Волинь.
У передсмертній записці чоловік нікого не звинувачував у своєму вчинку.
Тіло з петлею на шиї близько 11.00 години виявив брат.
Відомо, що покійний хворів. Жив одиноко. У передсмертній записці нікого не звинувачував у своєму вчинку та попросив у рідних вибачення.
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Про це інформує Волинь.
У передсмертній записці чоловік нікого не звинувачував у своєму вчинку.
Тіло з петлею на шиї близько 11.00 години виявив брат.
Відомо, що покійний хворів. Жив одиноко. У передсмертній записці нікого не звинувачував у своєму вчинку та попросив у рідних вибачення.
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