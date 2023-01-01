Росія вже втратила у війні з Україною близько 189 тисяч військових
Сьогодні, 10:20
За минулу добу українські воїни знищили близько 540 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,
танків – 3 694 (+0) од,
бойових броньованих машин – 7 181 (+3) од,
артилерійських систем – 2 905 (+18) од,
РСЗВ – 543 (+1) од,
засобів ППО – 294 (+1) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 467 (+6) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 819 (+14) од,
спеціальної техніки – 353 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,
танків – 3 694 (+0) од,
бойових броньованих машин – 7 181 (+3) од,
артилерійських систем – 2 905 (+18) од,
РСЗВ – 543 (+1) од,
засобів ППО – 294 (+1) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 467 (+6) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 819 (+14) од,
спеціальної техніки – 353 (+1) од.
Дані уточнюються.
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