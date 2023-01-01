Росія вже втратила у війні з Україною близько 189 тисяч військових





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,



танків – 3 694 (+0) од,



бойових броньованих машин – 7 181 (+3) од,



артилерійських систем – 2 905 (+18) од,



РСЗВ – 543 (+1) од,



засобів ППО – 294 (+1) од,



літаків – 308 (+0) од,



гелікоптерів – 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 467 (+6) од,



крилатих ракет – 911 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 819 (+14) од,



спеціальної техніки – 353 (+1) од.



Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські воїни знищили близько 540 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,танків – 3 694 (+0) од,бойових броньованих машин – 7 181 (+3) од,артилерійських систем – 2 905 (+18) од,РСЗВ – 543 (+1) од,засобів ППО – 294 (+1) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 467 (+6) од,крилатих ракет – 911 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 819 (+14) од,спеціальної техніки – 353 (+1) од.Дані уточнюються.

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