Росія вже втратила у війні з Україною близько 189 тисяч військових

Росія вже втратила у війні з Україною близько 189 тисяч військових
За минулу добу українські воїни знищили близько 540 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,

танків – 3 694 (+0) од,

бойових броньованих машин – 7 181 (+3) од,

артилерійських систем – 2 905 (+18) од,

РСЗВ – 543 (+1) од,

засобів ППО – 294 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 467 (+6) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 819 (+14) од,

спеціальної техніки – 353 (+1) од.

Дані уточнюються.


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Теги: Росія, Україна, війна
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