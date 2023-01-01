Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»: просять гідно зустріти Героїв





О 10:30 екіпаж зустрічатимуть у селі Піддубці на АЗС «King Oil», - Еля Коротинська.



Супроводжуватимуть екіпаж через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.



Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.



Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.



Прохання гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 квітня на Волинь прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв. Орієнтовний час прибуття 11:00.О 10:30 екіпаж зустрічатимуть у селі Піддубці на АЗС «King Oil», - повідомляє волонтеркаСупроводжуватимуть екіпаж через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.Прохання гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

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