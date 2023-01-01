На Волині під колеса автомобіля потрапила 12-річна дівчинка

На Волині під колеса автомобіля потрапила 12-річна дівчинка
У Луцькому районі внаслідок ДТП постраждала 12-річна школярка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 27 квітня, на автодорозі у селищі Торчин.

39-річний житель району керуючи легковиком Opel Insignia, допустив наїзд на пішохідку, 12-річну місцеву жительку. Попередньо, постраждала перетинала дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває слідство.

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Теги: Луцький район, ДТП, школярка
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