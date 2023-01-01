На Волині під колеса автомобіля потрапила 12-річна дівчинка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 27 квітня, на автодорозі у селищі Торчин.



39-річний житель району керуючи легковиком Opel Insignia, допустив наїзд на пішохідку, 12-річну місцеву жительку. Попередньо, постраждала перетинала дорогу у невстановленому місці.



Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі внаслідок ДТП постраждала 12-річна школярка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 27 квітня, на автодорозі у селищі Торчин.39-річний житель району керуючи легковиком Opel Insignia, допустив наїзд на пішохідку, 12-річну місцеву жительку. Попередньо, постраждала перетинала дорогу у невстановленому місці.Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває слідство.

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