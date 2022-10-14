У Луцьку двоє чоловіків залишили пістолет на дитячому майданчику. ФОТО

У Луцьку двоє чоловіків залишили пістолет на дитячому майданчику. ФОТО
Залишили пістолет на дитячому майданчику та пішли у невідомому напрямку. Такий виклик на лінію 102 надійшов вчора, 27 квітня, близько 17-ї години. Жінка, яка зателефонувала в поліцію, повідомила, що стала очевидицею того, як на проспекті Молоді два чоловіки залишили зброю.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Інспектори негайно відправилися за вказаною адресою. На місці події патрульні і справді виявили предмет схожий на пістолет.

Охоронці правопорядку викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин та забезпечили охорону місця події.
У Луцьку двоє чоловіків залишили пістолет на дитячому майданчику. ФОТО

"Звертаємо увагу громадян, якщо ви виявили предмет схожий на зброю, вибухонебезпечний чи підозрілий предмет одразу повідомте на лінію 102, 101. Пам'ятайте, що торкатися до таких речей заборонено, адже вони можуть нести небезпеку!" - наголошують у поліції.

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Теги: Луцьк, пістолет, дитячий майданчик
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