Курс валют у Луцьку 28 квітня

Курс валют у Луцьку 28 квітня
28 квітня готівковий курс долара становить 37.70, продають його за 37.90.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.40, а продають за – 41.60.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,10.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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