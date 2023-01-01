Росія цієї ночі випустила по Україні 23 крилаті ракети: 21 з них збили захисники

Росія цієї ночі випустила по Україні 23 крилаті ракети: 21 з них збили захисники
Українські захисники цієї ночі, 28 квітня, збили 21 із 23 російських ракет.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь»", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що дві ракети влучили в Умані. Над Києвом збили 11 ракет і два безпілотники.
Росія цієї ночі випустила по Україні 23 крилаті ракети: 21 з них збили захисники



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Теги: Росія, Україна, війна
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