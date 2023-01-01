Росія цієї ночі випустила по Україні 23 крилаті ракети: 21 з них збили захисники
Сьогодні, 09:28
Українські захисники цієї ночі, 28 квітня, збили 21 із 23 російських ракет.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.
Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь»", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що дві ракети влучили в Умані. Над Києвом збили 11 ракет і два безпілотники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.
Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь»", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що дві ракети влучили в Умані. Над Києвом збили 11 ракет і два безпілотники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія цієї ночі випустила по Україні 23 крилаті ракети: 21 з них збили захисники
Сьогодні, 09:28
В Умані дві російські ракети влучили в багатоповерхівки: є загиблі та поранені. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:57
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 08:49
Медіа