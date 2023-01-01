У Дніпрі від ракетного обстрілу рф загинули жінка і 2-річна дитина

У Дніпрі від ракетного обстрілу рф загинули жінка і 2-річна дитина
Російські окупанти вночі обстріляли місто Дніпро: загинули молода жінка і 2-річна дитина.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Півночі не сплю. Росіяни знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та дитина", – написав він.

Згодом в ОВА повідомили, що у Дніпрі зруйнований приватний будинок.

"Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. У місті вороже залізяччя зруйнувало й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок.
У Дніпрі від ракетного обстрілу рф загинули жінка і 2-річна дитина

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Теги: Дніпро, ракетна атака, загиблі
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