У Дніпрі від ракетного обстрілу рф загинули жінка і 2-річна дитина
Сьогодні, 09:10
Російські окупанти вночі обстріляли місто Дніпро: загинули молода жінка і 2-річна дитина.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
"Півночі не сплю. Росіяни знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та дитина", – написав він.
Згодом в ОВА повідомили, що у Дніпрі зруйнований приватний будинок.
"Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. У місті вороже залізяччя зруйнувало й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок.
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Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
"Півночі не сплю. Росіяни знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та дитина", – написав він.
Згодом в ОВА повідомили, що у Дніпрі зруйнований приватний будинок.
"Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. У місті вороже залізяччя зруйнувало й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок.
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