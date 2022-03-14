Нічна масована атака РФ: на Київщині уламки ракети впали на будинок, поранило дитину





Про це Руслан Кравченко.



"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит", – зазначив голова Київської ОВА.



Він повідомив, що всі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога.



"Усі ворожі цілі над Київщиною знищені. Дякую ЗСУ за професійну роботу" - зазначив Кравченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Київській області, в Українці, під час масованої російської атаки уламки ракети впали на будинок.Про це повідомив голова Київської ОВА"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит", – зазначив голова Київської ОВА.Він повідомив, що всі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога."Усі ворожі цілі над Київщиною знищені. Дякую ЗСУ за професійну роботу" - зазначив Кравченко.

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