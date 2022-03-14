Нічна масована атака РФ: на Київщині уламки ракети впали на будинок, поранило дитину

Нічна масована атака РФ: на Київщині уламки ракети впали на будинок, поранило дитину
У Київській області, в Українці, під час масованої російської атаки уламки ракети впали на будинок.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит", – зазначив голова Київської ОВА.

Він повідомив, що всі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога.

"Усі ворожі цілі над Київщиною знищені. Дякую ЗСУ за професійну роботу" - зазначив Кравченко.

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Теги: Київ, обстріл, війна, РФ
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