Нічна масована атака РФ: на Київщині уламки ракети впали на будинок, поранило дитину
Сьогодні, 08:46
У Київській області, в Українці, під час масованої російської атаки уламки ракети впали на будинок.
Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит", – зазначив голова Київської ОВА.
Він повідомив, що всі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога.
"Усі ворожі цілі над Київщиною знищені. Дякую ЗСУ за професійну роботу" - зазначив Кравченко.
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Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит", – зазначив голова Київської ОВА.
Він повідомив, що всі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога.
"Усі ворожі цілі над Київщиною знищені. Дякую ЗСУ за професійну роботу" - зазначив Кравченко.
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Нічна масована атака РФ: на Київщині уламки ракети впали на будинок, поранило дитину
Сьогодні, 08:46
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