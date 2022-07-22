На Волині господар виявив злодія у будинку та викликав поліцію

На Ківерцівщині поліцейські затримали крадія.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився учора, 27 квітня, у селі Дерно.Зловмисник проник до новобудови 36-річного місцевого жителя та викрав майже 80 м електрокабелю, вартістю 1 тисяча грн. На місці вчинення злочину його заскочив власник будинку та негайно викликав поліцію.Правоохоронці оперативно прибули на виклик і затримали правопорушника. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Викрадений кабель вилучили.До слова затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу та не так давно звільнився із місць позбавлення волі.Після оголошення волинянину підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 15 ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, йому оберуть запобіжний захід.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.