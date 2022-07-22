На Волині господар виявив злодія у будинку та викликав поліцію

На Волині господар виявив злодія у будинку та викликав поліцію
На Ківерцівщині поліцейські затримали крадія.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився учора, 27 квітня, у селі Дерно.

Зловмисник проник до новобудови 36-річного місцевого жителя та викрав майже 80 м електрокабелю, вартістю 1 тисяча грн. На місці вчинення злочину його заскочив власник будинку та негайно викликав поліцію.

Правоохоронці оперативно прибули на виклик і затримали правопорушника. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Викрадений кабель вилучили.

До слова затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу та не так давно звільнився із місць позбавлення волі.

Після оголошення волинянину підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 15 ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, йому оберуть запобіжний захід.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.


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Теги: Волинь, злодій, крадіжка
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