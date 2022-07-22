На Волині господар виявив злодія у будинку та викликав поліцію
Сьогодні, 10:57
На Ківерцівщині поліцейські затримали крадія.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 27 квітня, у селі Дерно.
Зловмисник проник до новобудови 36-річного місцевого жителя та викрав майже 80 м електрокабелю, вартістю 1 тисяча грн. На місці вчинення злочину його заскочив власник будинку та негайно викликав поліцію.
Правоохоронці оперативно прибули на виклик і затримали правопорушника. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Викрадений кабель вилучили.
До слова затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу та не так давно звільнився із місць позбавлення волі.
Після оголошення волинянину підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 15 ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, йому оберуть запобіжний захід.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 27 квітня, у селі Дерно.
Зловмисник проник до новобудови 36-річного місцевого жителя та викрав майже 80 м електрокабелю, вартістю 1 тисяча грн. На місці вчинення злочину його заскочив власник будинку та негайно викликав поліцію.
Правоохоронці оперативно прибули на виклик і затримали правопорушника. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Викрадений кабель вилучили.
До слова затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу та не так давно звільнився із місць позбавлення волі.
Після оголошення волинянину підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 15 ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, йому оберуть запобіжний захід.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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