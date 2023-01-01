Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олега Давидюка

Олега Давидюка.



Про це



"Сьогодні в обідню пору очікуємо на прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого воїна Олега Давидюка із Старих Червищ. Орієнтовно кортеж проїжджатиме Прилісне о 13-45, далі за маршрутом Карасин, Нові Червища, Рудка-Червинська. Про точний час буде повідомлено додатково. Сьогодні пройде церемонія прощання з Олегом. У місцевому храмі села Старі Червища відбудеться чин похорону за упокій душі українського воїна та поховання на кладовищі. Вічна пам'ять нашому Захиснику, який поліг за Україну", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 28 квітня, у Прилісненській громаді зустрінуть загиблого захисникаПро це повідомили у громаді."Сьогодні в обідню пору очікуємо на прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого воїна Олега Давидюка із Старих Червищ. Орієнтовно кортеж проїжджатиме Прилісне о 13-45, далі за маршрутом Карасин, Нові Червища, Рудка-Червинська. Про точний час буде повідомлено додатково. Сьогодні пройде церемонія прощання з Олегом. У місцевому храмі села Старі Червища відбудеться чин похорону за упокій душі українського воїна та поховання на кладовищі. Вічна пам'ять нашому Захиснику, який поліг за Україну", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію