Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олега Давидюка

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олега Давидюка
Сьогодні, 28 квітня, у Прилісненській громаді зустрінуть загиблого захисника Олега Давидюка.

Про це повідомили у громаді.

"Сьогодні в обідню пору очікуємо на прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого воїна Олега Давидюка із Старих Червищ. Орієнтовно кортеж проїжджатиме Прилісне о 13-45, далі за маршрутом Карасин, Нові Червища, Рудка-Червинська. Про точний час буде повідомлено додатково. Сьогодні пройде церемонія прощання з Олегом. У місцевому храмі села Старі Червища відбудеться чин похорону за упокій душі українського воїна та поховання на кладовищі. Вічна пам'ять нашому Захиснику, який поліг за Україну", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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